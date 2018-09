Ausgangslage des Spiels: Gerne wird behauptet, RB Leipzig habe enge Verbindungen mit Salzburg. Das kann gar nicht sein. Ist doch auch ein ganz anderes Land. Das Spiel gegen den VfB Stuttgart ist stattdessen das wahre Bruderduell. RB-Trainer Rangnick, ein alter VfBler, Torjäger Timo Werner dasselbe. Bayern-Nationalspieler Joshua Kimmich kam von Stuttgart über Leipzig nach München, der frühere RB-Coach Alexander Zorniger ist ein VfB-Mann. Diese Verflechtungen sollte die Uefa mal untersuchen, aber die tun ja nie was.

Ergebnis des Spiels: 2:0 für RB. Tore von Willi Orban vor der Pause und Jean-Kévin Augustin nach dem Wechsel. Weiteres Ergebnis des Spiels: Der VfB Stuttgart bleibt bei zwei Punkten nach fünf Spielen hängen. Nur Schalke ist schlechter.

Alles wieder gut Treffen, abdrehen, jubeln: Beim 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Stuttgart erzielte Kapitän Willi Orban die Führung. Vorausgegangen war ein Fehler von VfB-Torwart Ron-Robert Zieler. Gegen Düsseldorf hatte Zieler am vergangenen Wochenende noch mit zahlreichen starken Parden ein Unentschieden gerettet. Gegen Leipzig aber ließ er einen Schuss von Kevin Kampl in die Mitte abprallen, dort schob Orban ein. Zuvor hatte Timo Werner noch die erste große Torchance vergeben - und verweigerte damit einem Spieler einen Assist, der am Wochenende eher unrühmlich im Fokus gestanden hatte. Denn der gute Ball in die Mitte kam von Nordi Mukiele. Mukiele war einer von zwei Spielern, die beim Leipziger Auswärtsspiel in Frankfurt am Sonntag nicht im Kader gestanden hatten, weil sie suspendiert waren. Beim Europa-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg hatten sie gegen vereinsinterne Regeln verstoßen. Gut für RB, dass beide Spieler nun wieder dabei waren. Denn der zweite Suspendierte hieß Jean-Kévin Augustin. Und der Angreifer erzielte nach seiner Einwechslung gegen Stuttgart das Tor zum 2:0-Endstand. Noch vor einer Woche hatte in Leipzig schlechte Stimmung geherrscht: Niederlage gegen den Bruderverein in der Europa League, Disziplinlosigkeiten und nur Platz zehn in der Liga. Nach zwei Siegen scheint nun vorerst alles wieder gut. Leipzig ist in der Liga zwar erst Achter, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Ganz anders sieht es in Stuttgart aus: Der VfB wartet immer noch auf seinen ersten Saisonsieg - und ist mit nur zwei Punkten Vorletzter. Damit wächst auch der Druck auf Trainer Tayfun Korkut, der den Verein erst in der Rückrunde der Vorsaison übernommen und aus dem Abstiegskampf bis auf Platz sieben geführt hatte.

Die erste Halbzeit: Auf dem Platz stand mit Mario Gomez, VfB, und Timo Werner, RB, der deutsche WM-Sturm, und am Ende dieser Halbzeit hatte man eine gelinde Ahnung, warum es mit dem Toreschießen in Russland nicht so funktionierte. RB war von Beginn an hochüberlegen, ließ gerade in Person von Werner zahleiche Chancen aus. Gomez bekam erst gar keine. Abwehrchef Willi Orban musste es dann mit dem 1:0 erledigen.

Die zweite Halbzeit: Ging genauso weiter. Gomez stand vorne weiter auf verlorenem Posten, und man konnte froh sein, dass Mehmet Scholl nicht mehr als TV-Experte tätig ist. Der VfB war noch chancenloser als vor der Pause. das 2:0 des kurz zuvor eingewechselten Augustin war eine Erlösung für alle.

Spieler des Spiels: In den Vortagen hatte es in Leipzig ziemlich viel Unruhe über die sogenannte Handy-Affäre gegeben. Die Stammkräfte Nordi Mukiele und Augustin sollen ein bisschen zu lange mit ihren Smartphones herumgespielt haben. Und da in der Bundesliga immer noch gilt, dass Fußballer zwar erwachsen sein sollen, aber trotzdem zuweilen Regeln zu beachten haben, als seien sie kleine Schulkinder, wurden beide für die Partie in Frankfurt suspendiert. Gegen den VfB spielte Mukiele wieder von Anfang an - und machte dies extrem überzeugend. Augustin kam ins Spiel und traf sofort. Vielleicht sind Fußballprofis einfach noch kleine Schulkinder.

Zahl des Spiels: In die Arena von Leipzig passen etwa 43.000 Zuschauer. Gegen Hannover waren 38.000 dort, gegen Düsseldorf 34.000, jetzt nur noch 32.000. Die Fußballeuphorie in Sachsen hat eine Delle. Aber irgendwann kommt ja auch der FC Bayern nach Leipzig.

Debütant des Spiels: Schiedsrichter Robert Schröder aus Hannover. Es war sein erstes Bundesligaspiel, und wenn man sich einen unaufgeregten ruhigen Vertreter aus der niedersächsischen Landeshauptstadt vorstellt, dann kommt einem dieser Herr Schröder in den Sinn. Also Robert Schröder, nicht der Andere aus Hannover mit diesem Namen.

Geräusch des Spiels: Dieser Spieltag der Liga war von Fanprotesten begleitet, die Zuschauer wollten die ersten 20 Minuten schweigen aus Protest gegen den Kommerz. Leipzig ist der etwas andere Verein. Hier sangen die Fans von Anfang an. Wogegen sollen sie auch protestieren?

Getty Images VfB-Spieler nach dem 0:2

Jahreszeit des Spiels: Es war die erste Partie des VfB nach dem offiziellen Herbstanfang. Es ist die Jahreszeit, in der normalerweise die Trainer des VfB Stuttgart ihren Stuhl räumen müssen. Tayfun Korkut wird das wissen.

Erkenntnis des Spiels: Der VfB Stuttgart hat "bisher das Spielglück nicht", sagte Geschäftsführer Michael Reschke, der vermutlich bekannteste Kaderplaner der Welt. Ihm fehlt auch einiges andere.

RB Leipzig - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)

1:0 Orban (45.)

2:0 Augustin (80.)

Leipzig: Gulacsi - Mukiele (78. Laimer), Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Demme - Sabitzer, Forsberg (89. Ilsanker) - Poulsen, Werner (75. Augustin).

Stuttgart: Zieler - Maffeo (54. Badstuber), Baumgartl, Pavard, Sosa - Ascacibar, Aogo - Akolo (54. Gonzales), Gentner, Thommy (79. Donis) - Gomez.

Schiedsrichter: Schröder

Zuschauer: 33.000

Gelbe Karten: Baumgartl / Orban, Mukiele