Nach Augustin-Absage bei der U21 RB Leipzig bekommt Ärger mit der Fifa

Die Fifa hat eine Beschwerde durch den Verband von Fußballweltmeister Frankreich gegen den Bundesligisten RB Leipzig und dessen Profi Jean-Kévin Augustin bestätigt. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man aber keine weiteren Angaben machen, teilte ein Sprecher des Fußball-Weltverbandes am Donnerstag schriftlich mit. In dem Streitfall geht es um die Abstellung des französischen Stürmers Augustin für die U21 der Franzosen.

Der RB-Profi hatte seine Teilnahme an den Partien gegen Bulgarien und Luxemburg mit dem Verweis auf muskuläre Ermüdungserscheinungen abgesagt. RB-Trainer Ralf Rangnick hatte erklärt: "Wenn sich ein Spieler nach den zahlreichen Spielen, die wir in dieser Saison bereits hatten, müde und verletzungsanfällig fühlt und es dann konsequent so entscheidet, ist das absolut nachvollziehbar und vernünftig."

Während der Zeit der Länderspiele der Franzosen war der vermeintlich verletzte Augustin in einem Testspiel der Leipziger zum Einsatz gekommen. "Es ist inakzeptabel, dass ein so brillanter Spieler wie Augustin eine Einladung ablehnen kann", wetterte Frankreichs Verbandschef Noël Le Graët in "Le Parisien".

In Anhang 1 der Fifa-Regularien steht: "Die Vereine sind verpflichtet, bei einem Aufgebot des entsprechenden Verbands ihre registrierten Spieler für die Verbandsmannschaft des Landes abzustellen, für das die Spieler aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit spielberechtigt sind. Anderslautende Vereinbarungen zwischen einem Spieler und einem Verein sind unzulässig." RB beruft sich darauf, dass dies nicht für U-21-Mannschaften gilt.

Augustin war bereits Ende vergangenen Jahres bei U21-Coach Sylvian Ripoll nach einer Auseinandersetzung in Ungnade gefallen und zwischenzeitig suspendiert worden. Vor dem Start der aktuellen Saison hatte Rangnick dem Franzosen vorgeworfen, im Urlaub nicht die Trainingspläne erfüllt zu haben.