RB Leipzig in der Europa League Mehr Mitglieder als Auswärtsfans

In der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation trifft RB Leipzig auf den rumänischen Klub CS Universitatea Craiova. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel steht der Bundesligist kurz davor, in die Playoffs einzuziehen, dann sind es nur noch zwei Spiele bis zur Gruppenphase. Die Fans der Leipziger sehen die Ausgangslage ähnlich klar, denn zum Auswärtsspiel in Rumänien wurden laut "Leipziger Volkszeitung" nur sieben Tickets verkauft.

In der kurzen europäischen Geschichte der Leipziger - in der vergangenen Saison spielte RB erstmals Champions und Europa League - lag der bisherige Negativrekord bei einer Auswärtsfahrt bei 20 Fans, gezählt beim Europa-League-Achtelfinale in Sankt-Petersburg.

In Heimspielen kann das Team von Trainer Ralf Rangnick in der Regel auf die eigenen Fans bauen, in der vergangenen Saison kamen im Durchschnitt 38.565 Zuschauer zu den Bundesliga-Heimspielen. Anders sieht es bei den Mitgliedern aus. Seit Jahren wird RB dafür kritisiert, nur 17 Vereinsmitglieder (Stand März 2016) zu haben. So will die Red Bull GmbH als Gesellschafter verhindern, dass zu viel Einfluss von außen genommen wird.