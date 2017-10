Leipzigs erster Sieg in der Champions League Zweifel los

Als die Spieler von RB Leipzig nach dem ersten gewonnen Europapokalspiel der Vereinsgeschichte mit ihren Fans feiern wollten, mussten sie feststellen, dass die meisten von ihnen schon gegangen waren. Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff gegen Porto waren gut zwei Drittel der Zuschauer in der Leipziger Arena verschwunden. So wirkte der Dankesgang der Mannschaft zu den Tribünen ziemlich trist.

Leere Ränge, das hatte das Team wirklich nicht verdient.

Drei Tage nach dem 3:2-Erfolg beim BVB hat RB den zweiten spektakulären Sieg in einem Schlüsselspiel gelandet. Gegen den FC Porto gewann die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl ebenfalls 3:2 (3:2), und zumindest während der 90 Minuten fand die Leistung auch Anerkennung durch das Publikum.

Eine halbe Stunde nach dem Abpfiff: Emil Forsberg, Trainingsanzug, Turnschuhe, Golduhr, plaudert über den Sieg. Der Offensivstar, Torschütze zum 2:1 (38. Minute), sagt Sätze wie "Wir sind eine Super-Mannschaft" und "Wir spielen jetzt mit viel Selbstvertrauen und machen es jetzt sehr gut".

Dass der Schwede das "Jetzt" betont, lässt sich so deuten, dass der Sieg beim BVB etwas freigesetzt hat bei RB. Bis dahin war die Saison des Vizemeisters nicht so glatt verlaufen wie die vergangene, von den sechs Pflichtspielen vor dem Erfolg in Dortmund gewann Leipzig nur zwei.

Zweifel sind tödlich für das Leipziger Spiel

Zweifel aber sind tödlich für das auf Mut und Selbstgewissheit basierende Vorwärtsverteidigen von RB. Zweifel führen zu Zögern, und wenn ein Leipzig-Profi zögert, ehe er in den Zweikampf geht, hat er ihn bereits verloren, das taktische Konzept fällt dann in sich zusammen. Auch deswegen hielt sich nach dem Porto-Spiel kaum ein Leipziger mit Lob zurück.

Mittelfeldspieler Kevin Kampl meinte gar, man habe "gegen eine der Top-Mannschaften Europas" gewonnen, was natürlich nicht ganz stimmte. Das Sich-stark-Reden, das mit dieser Überhöhung des bezwungenen Gegners einhergeht, war rund um die Partie mehrfach zu beobachten.

Aber ganz fehl am Platz war es nicht. RB hat die richtigen Lehren gezogen aus den vergangenen Wochen. Gegen Monaco, beim Debüt in der Königsklasse (1:1), hatten die Leipziger noch Merkmale vermissen lassen, die eigentlich mit ihrem Spiel verbunden werden, die Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte etwa. Auch beim 0:2 bei Besiktas überzeugte RB erst, als die Partie schon längst entschieden war. Gegen Porto war die Mannschaft nun vom Start weg da. "Wir haben tolle Ballgewinne gehabt, schnell gespielt, waren schnörkellos", sagte Kampl.

Vielleicht würde man allerdings Ursache und Wirkung vertauschen, wenn man das BVB-Spiel zum Heureka-Moment der Saison erhöbe. Denn neben der Rückkehr zur taktischen Stärke hatten die Auftritte gegen Dortmund und Porto eines gemeinsam, das RB in allen anderen Partien abging: eine Mittelfeldzentrale, in der Kampl und Naby Keïta gemeinsam spielen.

Keïta und Kampl - das neue Erfolgsduo im Zentrum

Der aus Leverkusen gekommene Kampl war nicht der spektakulärste Transfer des Sommers bei RB. Aktuell ist er aber der wichtigste. Zusammen mit Keïta bildet er eine Doppelsechs, die alles kann: dribbeln, passen, den Gegner jagen und vorausahnen, wo der Ball als nächstes landet. Gegen Porto eroberten die beiden in der Summe mehr zweite Bälle (34) als das gesamte Fünf-Mann-Mittelfeld der Portugiesen (32).

Spielen Keïta und Kampl nebeneinander, so wie gegen den BVB und nun Porto, wirkt Leipzig in offensiven wie defensiven Phasen stärker. Ihre Pässe setzen die Stürmer in Szene, ihre Qualitäten als Abräumer erlauben es den Offensivkräften, ins Risiko zu gehen. Dass nicht allein Yussuf Poulsen betonte, die Mannschaft habe sich "mehr zugetraut" als in den bisherigen CL-Partien, zeugt davon.

DPA Naby Keïta (r.) im Duell mit Portos Danilo

Bereits bei RB Salzburg spielten Keïta und Kampl einst nebeneinander im defensiven Mittelfeld. Auf dem Rasen stimme die Kommunikation, so Kampl: "Wenn einer nach vorne geht, bleibt der andere hinten." Porto schaffte es tatsächlich kaum, durchs Leipziger Zentrum zu kontern. In der zweiten Hälfte, als RB in Führung liegend etwas vorsichtiger agierte, blieben die Gäste ohne Torchance.

Als Gruppenzweiter darf RB nun aufs Achtelfinale schielen, ein Erfolg im Rückspiel in Portugal wäre da ein entscheidender Schritt. Man wolle auch dort "mit Offensivfußball drei Punkte holen", so Torwart Peter Gulácsi.

Vorher droht allerdings ein möglicher Stimmungskiller. Unmittelbar vor dem Rückspiel wartet in Liga und DFB-Pokal nämlich zweimal in Folge Bayern München auf RB. Und dieser Gegner gehört wahrhaftig zu Europas Top-Mannschaften.

RB Leipzig - FC Porto 3:2 (3:2)

1:0 Orban (8.)

1:1 Aboubakar (18.)

2:1 Forsberg (38.)

3:1 Augustin (40.)

3:2 Marcano (44.)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Keïta - Forsberg (90.+1 Bernardo), Bruma (75. Werner) - Sabitzer, Augustin (76. Poulsen)

Porto: José Sá - Layún, Felipe, Marcano, Alex Telles - Danilo Pereira, Sérgio Oliveira (58. Oliver Torres) - Marega, Herrera (81. Hernâni), Brahimi (76. Corona) - Aboubakar

Schiedsrichter: Tagliavento (Italien)

Gelbe Karten: Orban - Brahimi, Sergio Oliveira

Zuschauer: 41.496