+++ Fußball-Transferticker +++ Leipzig lässt Keita nicht ziehen

+++ ABSCHIED VERBOTEN +++

RB Leipzig fährt weiter die Krallen aus

RB Leipzig hat bisher fast 40 Millionen Euro auf dem Transfermarkt ausgegeben. Ob Jean Kévin Augustin, Bruma oder Konrad Laimer die Mannschaft tatsächlich verstärken werden, ist noch ungewiss. Viel wichtiger ist für Sportdirektor Ralf Rangnick ohnehin, die bekannten Leistungsträger zu halten. Wer in der Champions League bestehen will, braucht einen breiten und starken Kader.

Deshalb hat Rangnick zum wiederholten Male betont, dass Naby Keita und Emil Forsberg trotz lukrativer Angebote den Klub nicht verlassen dürfen. "Für uns ist wichtig, dass diese beiden Spieler nächste Saison bei uns spielen", sagte Rangnick zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Seefeld. Keita wird vom FC Liverpool mit einem Angebot in Höhe von angeblich 75 Millionen Euro umworben, Forsberg wurden Kontakte zum AC Mailand nachgesagt. In Bezug auf Keita sagte Rangnick: " Selbst wenn noch fünf Angebote kommen, wird das nichts an unserem Standpunkt ändern."

Parallel will Leipzig die Verträge mit den beiden Stürmern Timo Werner und Yussuf Poulsen vorzeitig verlängern. Nationalspieler Werner, der beste deutsche Torjäger der Vorsaison, hat noch Vertrag bis 2020, Poulsen bis 2019. "Wir sind darüber in Kontakt, aber es hat ja keine Eile, weil Timo noch drei Jahre Vertrag hat. Aber wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen einen Termin finden, wo wir uns zu dem Thema zusammensetzen", sagte Rangnick. (krä/dpa)

+++ FIX UND FERTIG +++

Kaderabek verlängert in Hoffenheim

Offensivspieler Pavel Kaderabek hat seinen Vertrag beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim vorzeitig bis 2021 verlängert. Der 25-Jährige habe sich in den beiden vergangenen Jahren zu einer verlässlichen Stammkraft entwickelt, sagte Sportchef Alexander Rosen. Der tschechische Nationalspieler war 2015 von Sparta Prag in die Bundesliga gewechselt und hat bisher 51 Erstliga-Einsätze für das Team von Trainer Julian Nagelsmann vorzuweisen. (mru/dpa)

Gomes bleibt bei Watford

Torhüter Heurelho Gomes denkt offenbar noch nicht an sein Karriereende. Der 36 Jahre alte Keeper vom FC Watford hat seinen Vertrag beim Londoner Klub bis 2019 verlängert, das teilte sein Verein mit. Für Watford kommt Gomes auf 122 Pflichtspieleinsätze. 2013 stand er ein halbes Jahr bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag und absolvierte neun Bundesligaspiele. (mru)

+++ Vorsicht Gerücht +++

HSV-Wunschspieler Denswil trifft doppelt

Der Hamburger SV will Stefano Denswil verpflichten, so viel ist klar. Knackpunkt könnte das Paket aus Ablösesumme und Gehalt sein, denn Denswils Klub FC Brügge will mehr als sieben Millionen Euro haben und der Spieler möchte drei Millionen Euro verdienen. Trainer Markus Gisdol und Sportchef Jens Todt haben den Niederländer im Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen Brügge und Basakshehir Istanbul (3:3) nochmals unter die Lupe genommen - und der Abwehrspieler wusste zu überzeugen: Er erzielte zwei Freistoßtore. (krä)

Lesen Sie hier den Transferticker des Vortags.