Sieg in Leverkusen Leipzig ist erstmals Tabellenführer

RB Leipzig ist aktuell einfach nicht zu stoppen. Bei Bayer Leverkusen gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl trotz zweimaligen Rückstands 3:2 (1:2). Für Leipzig ist der Sieg historisch - erstmals ist der Liga-Neuling Spitzenreiter in der Bundesliga. Julian Baumgartlinger per Eigentor (4. Minute), Emil Forsberg (67.) und Willi Orban (81.) sicherten den achten Sieg im laufenden Spieljahr.

Kevin Kampl (1.) und Julian Brandt (45.+2) schossen die Tore für Leverkusen. Hakan Calhanoglu verpasste mit einem vergebenen Elfmeter die Vorentscheidung beim Stand von 2:1 (54.).

Bis dahin sieben Siege, drei Unentschieden und noch keine Niederlage, mit dieser Erfolgsbilanz hatte der Aufsteiger am elften Spieltag die Chance, den ersten Platz in der Bundesliga zu übernehmen. Zumindest vorübergehend, denn am Samstag könnten die punktgleichen Bayern im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) wieder nachziehen. Zunächst sah es allerdings nicht nach Leipzigs Sprung auf Platz eins aus.

Bayer stürmte über die linke Seite, über mehrere Stationen gelangte der Ball zu Brandt, dessen Hereingabe schob Kampl in der ersten Minute über die Linie. Leipzigs Antwort kam prompt: Nach einem Eckball von Forsberg sprang der Ball Baumgartliner an die Hüfte und von dort ins eigene Tor - zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal vier Minuten gespielt.

Und ging es so weiter?

Danach wurde es zumindest vor den Toren ruhiger, auch weil die Klubs oft zu überhastet und wenig strukturiert versuchten, in den Strafraum zu gelangen. Im Mittelfeld herrschte weiter Hochbetrieb, beide Mannschaften ließen kaum Verschnaufphasen zu. Wenn das Spiel mal ruhte, dann nur, weil eines der Teams zu stürmisch agierte - einige Fouls begleiteten den Verlauf: Marcel Sabitzer erhielt nach einem harten Zusammenprall mit Wendell einen Kopfverband und Marvin Compper erwischte es im Duell mit Admir Mehmedi, er musste verletzt ausgewechselt werden. Unfair war es aber nicht.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Bayer wieder in Führung. Nach einem Stellungsfehler von Orban war Brandt frei durch und traf aus spitzem Winkel (45.+2). Zuvor hatte Calhanoglu den Ball sehenswert in den freien Raum gespielt. Nach der Pause erwischte Calhanoglu einen schlechten Moment: Er scheiterte per Elfmeter an Leipzigs Keeper Péter Gulásci (54.). Von den vergangenen 18 Elfmetern hat Bayer 04 zehn verschossen.

Doch Spannung kam lange nicht auf, denn der Gast tauchte nur selten am Strafraum der Leverkusener auf. Das 2:2 gelang Leipzig aber trotzdem, ein recht unplatzierter Fernschuss von Forsberg landete im Tor (67.). Bernd Leno sah beim Gegentreffer schlecht aus. Sekunden später hatte Leverkusen Pech, als Gulácsi gegen einen harten Abschluss von Baumgartlinger rettete. Doch es kam noch für Bayer schlimmer: In der Schlussphase gelang Orban per Kopf der Siegtreffer (81.). Dabei blieb es.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2:3 (2:1)

Tore:

1:0 Kampl (1.)

1:1 Sabitzer (4.)

2:1 Brandt (45.+2)

2:2 Forsberg (67.)

2:3 Orban (81.)

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Baumgartlinger (82. Havertz), Aranguiz - Brandt, Kampl - Calhanoglu (63. Volland) - Mehmedi (74. Chicharito)

Leipzig: Gulacsi - Ilsanker, Orban, Compper (30. Schmitz), Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg (90. D. Kaiser) - Timo Werner, Poulsen (64. Burke)

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Gelbe Karten: Toprak - Orban, Ilsanker, Keita

Zuschauer: 30.000