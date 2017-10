In einer attraktiven Bundesliga-Partie hat RB Leipzig den BVB im Dortmunder Stadion mit 3:2 besiegt. Ein Doppelpack von Pierre-Emerick Aubameyang (4. und 64. Minute) reichte dem BVB nicht. Leipzig dominierte den BVB über lange Phasen und siegte durch Treffer von Marcel Sabitzer (10.), Yussuf Poulsen (10.) und Jean-Kévin Augustin (49.). Mit Sokratis und Stefan Ilsanker verabschiedeten sich gleich zwei Spieler vorzeitig aus der Partie.

Dortmund wäre in diesem Spitzenspiel fast der Blitzstart geglückt: Den Leipziger Anstoß fing der BVB direkt ab. Doch der eigene Mitspieler blockte den Schuss von Maximilian Philipp ab und verhinderte die Führung.

Einen frühen Treffer gab es trotzdem - und erneut war ein Leipziger Spieler unglücklich beteiligt. Ilsanker verstolperte nach einem Rückpass von Bernardo. Aubameyang nahm den Ball in vollem Lauf mit und versenkte ihn in der langen Ecke (4.). Das frühe Dortmunder Pressing führte zum 1:0 für die Gastgeber.

Doch Leipzig hatte eine schnelle Antwort parat: Einen Kampl-Freistoß köpfte Marcel Halstenberg in die Mitte, wo Marcel Sabitzer vor einem zögernden Roman Bürki einköpfte (10.). Beide Hintermannschaften präsentierten sich besonders zu Beginn nicht in Topform. Leipzig leistete sich viele Unkonzentriertheiten, der BVB ließ zu viele lange Bälle auf die schnellen RB-Spitzen zu.

Die Gäste wurden in der Folge die bessere Mannschaft, ließen Dortmund nicht ihr gewohntes Angriffsspiel aufziehen. Die nennenswerten Chancen lagen jedoch beim BVB. Aber weder Aubameyang (13.) noch Nuri Sahin (20.) konnten Kapital daraus schlagen.

In der 25. Minute ließ dann Bruma den oft überforderten Jeremy Toljan stehen, kurvte die Torauslinie entlang in den BVB-Strafraum und brachte den Ball durch die Beine von Bürki in die Mitte, wo Poulsen vor Sokratis zum 2:1 einschob.

Zwei Elfmeter, zwei Platzverweise

Auch die zweite Hälfte wurde nicht langweilig - mit dem besseren Start für Leipzig. Sokratis foulte Augustin im Strafraum und sah die Rote Karte. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zur 3:1-Führung.

AP Deniz Aytekin (l.)

Nur wenige Minuten später verabschiedete sich jedoch auch ein Leipziger: Zwei kurz aufeinander folgende Fouls brachten Stefan Ilsanker zwei Gelbe Karten und damit einen Platzverweis ein.

Dortmund fand wieder besser ins Spiel, kam durch Julian Weigl zu einer guten Chance (60.). Dann foulte Dayot Upamecano Aubameyang im Strafraum. Nach Sichtung der Videobilder entschied Deniz Aytekin auf Elfmeter. Und erneut verwandelte in dieser Partie mit Aubameyang ein Gefoulter selbst (64.). Nur noch 2:3.

In der Schlussphase trat der BVB mutiger auf, kam auch zu Chancen. Besonders Andrey Yarmolenko kam kurz vor Ende dem Ausgleich sehr nah. Doch es reichte nicht mehr, um das Spiel in eine andere Richtung zu drehen. Durch den Leipziger Sieg und den Triumph des FC Bayern gegen Freiburg rückt die Tabellenspitze wieder eng zusammen.

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:2 (1:2)

1:0 Aubameyang (4.)

1:1 Sabitzer (10.)

1:2 Poulsen (25.)

1:3 Augustin (49., Foulelfmeter)

2:3 Aubameyang (64., Foulelfmeter)

Dortmund: Bürki - Toljan (46. Pulisic), Sokratis, Toprak, Zagadou - Sahin (46. Weigl) - Castro, Mario Götze - Yarmolenko, Aubameyang, Philipp (51. Bartra)

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Keita (46. Demme) - Sabitzer (86. Orban), Bruma - Augustin (64. Laimer), Poulsen

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Zuschauer: 80.000

Gelbe Karten: Bürki, Götze - Bernardo, Demme, Keita

Rote Karte: Sokratis

Gelb-Rot: Ilsanker