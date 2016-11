Leipzigs Sieg in Leverkusen Emil und die Spitzenreiter

Ausgangslage: "Bei Rasenballsport [ ...] wird Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen." Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich unter der Woche in einem seiner seltenen Interviews zum Anwalt der Fußball-Romantiker aufgeschwungen. Das Zitat war aber eher der Beweis dafür, dass die Erfolgsgeschichte von RB Leipzig bei den Etablierten der Bundesliga mit Missgunst beobachtet wird. Nach sieben Siegen und drei Unentschieden aus zehn Partien hätte dem Aufsteiger im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen schon ein Punkt gereicht, um den FC Bayern zumindest für einen Tag als Tabellenführer abzulösen. Auch taktisch könnte es interessant werden, setzen beide Teams doch mit aggressivem Pressing und direktem Umschaltspiel auf einen ähnlichen Ansatz.

Ergebnis: Leipzig gewinnt 3:2 und erobert die Spitze der Bundesliga. Der FC Bayern kann mit einem Sieg bei Borussia Dortmund aber wieder vorbeiziehen. Hier geht es zum Spielbericht.

Startaufstellungen

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Brandt, Baumgartlinger, Aránguiz, Kampl - Calhanoglu, Mehmedi.

Leipzig: Gulácsi - Ilsanker, Orban, Compper, Halstenberg - Demme, Keita - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

Farbe vorm Spiel: Äußerungen wie die von BVB-Boss Watzke helfen nicht dabei, für ein normales Verhältnis im Umgang mit RB Leipzig zu sorgen. Der Mannschaftsbus der Gäste wurde auf dem Weg ins Leverkusener Stadion von Unbekannten mit Farbbeuteln beworfen. Zu Schaden kam bei dem dreifachen Treffer auf die Windschutzscheibe niemand. Ob Fans der Werkself damit einen Bezug zur selbsternannten "Farbenstadt" Leverkusen herstellen wollten, ist unklar.

Den Fans von Bayer zur Erinnerung: euer Klub war in den 1980ern, was RB Leipzig heute ist. Ein verhasstes Geschäftsmodell, pures Marketing. — Frank Lussem (@frankie1960) 18. November 2016

Erste Hälfte: Auch im Spiel war früh Farbe drin. Bereits nach 61 Sekunden ging Bayer nach einem Pass von Julian Brandt durch ein Tor von Kevin Kampl in Führung - und beendete vermeintlich die Tabellenführer-Diskussion rund um RB. Doch Leipzig schlug mit der ersten Torchance zurück, nach einer Ecke von Emil Forsberg lenkte Julian Baumgartlinger den Ball ins eigene Tor (4. Minute). Dieses Tempo konnten die beiden Mannschaften nicht halten, aber es war bemerkenswert, wie schnell aus dem Nichts gefährliche Situationen herausgespielt werden konnten. Leverkusen war insgesamt das bessere Team, hatte mehr Ballbesitz, hielt Leipzig gut vom eigenen Tor fern - und erzielte spät nach einer typischen Balleroberung an der Mittellinie die erneute Führung: Hakan Calhanoglu passte in die Spitze, Willi Orban rückte nicht schnell genug heraus und so traf Brandt aus spitzem Winkel mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel (45.+2).

Zweite Hälfte: Dass Leipzig nach der Pause zurück ins Spiel fand, lag in erster Linie an zwei Leverkusenern. Zunächst scheiterte Calhanoglu mit einem von Stefan Ilsanker an Brandt verursachten Elfmeter an RB-Torwart Péter Gulácsi (54.). Und dann griff Bayer-Keeper Bernd Leno bei einem harmlosen Schuss von Forsberg daneben und ermöglichte das 2:2 (67.) - es war Leipzigs erster Schuss auf das Tor. Und plötzlich dominierten die Gäste das Spiel. Forsberg war es dann auch, der den Siegtreffer vorbereitete. Eine exzellente Flanke des Schweden köpfte Orban ein.

Elfmeter-Trend: Die laufende Bundesliga-Saison besticht noch nicht durch Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt. Calhanoglus Versuch war der insgesamt 30. Strafstoß der Saison - und der zehnte Fehlschuss. Absoluter Tiefpunkt war dabei der siebte Spieltag, als fünf von zehn Schützen scheiterten. Für Calhanoglu war es in seiner Karriere der dritte Fehlschuss, bei Bayer hatte in dieser Spielzeit vor dem türkischen Nationalspieler schon Javier Hernández und Charles Arànguiz verschossen.

Erkenntnis des Spiels: Wenn es bei RB Leipzig mal nicht wie gewünscht läuft, kommt im Moment auch etwas Glück hinzu. Eigentor, verschossener Elfmeter, Torwartfehler - so thront der Aufsteiger vorerst an der Tabellenspitze.