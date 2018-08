RB Leipzig gegen RB Salzburg Betriebssport in der Europa League

Wenn RB auf RB trifft, dann hat das natürlich etwas Besonderes. Zum einen, weil beide Vereine im Wesentlichen auf Initiative des Brauseherstellers Red Bull gegründet wurden. Zum anderen weil die Vereine lange eng miteinander verwoben waren.

Oliver Mintzlaff, jetzt Geschäftsführer bei RB Leipzig, war seit 2014 einige Jahre "Head of Global Soccer" bei Red Bull. Er verantwortete und koordinierte die verschiedenen Fußball-Projekte seines Arbeitgebers auf der ganzen Welt, also auch die in Leipzig und Salzburg.

Ebenfalls im Sommer 2014 machten die beiden Schwestervereine mit dem Wechsel von Marcel Sabitzer Schlagzeilen. Das Offensiv-Talent stand bei Rapid Wien unter Vertrag, wurde dann von Leipzig dank einer Auslandsklausel gekauft und direkt nach Salzburg weiter verliehen.

DPA Dietrich Mateschitz

Vor allem bei traditionsbewussten Fans stößt dieses Modell auf wenig Gegenliebe. Seit RB Leipzig aber in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist und damit die strengeren Lizenz-Auflagen der DFL gelten, wurden die beiden Fußball-Vereine entflochten. Personell und juristisch. Den Anfang machte Ralf Rangnick selbst, der drei Jahre für beide Vereine als Manager tätig war und dann das erste Mal Trainer in Leipzig wurde. "Alle weiteren Schritte wurden jetzt in den letzten zwei Jahren vollzogen", meint das RB-Mastermind.

"Wenn man so will, ist es ein Derby"

Die Zulassung zur Champions League im vergangenen Jahr und zur Europa League in diesem Jahr sei ein Beweis, dass beide Vereine voneinander gelöst sind, findet Rangnick. Auch über eine mögliche Verzerrung macht er sich keine Sorgen: "Wenn man so will, ist es ein Derby. Jeder will beweisen, dass er der bessere ist. Über die Wettbewerbsfähigkeit muss sich keiner Sorgen machen. Da ist so viel Brisanz und Feuer drin".

Auch in Salzburg, unweit der Red-Bull-Konzernzentrale, freut man sich auf das Aufeinandertreffen. Manager Christoph Freund sprach von einem "speziellen Duell". Trainer Marco Rose, gebürtiger Leipziger, sagte: "Ich darf nach Hause".

Die Personalie Rose zeigte im Sommer, dass sich Salzburg mittlerweile emanzipiert hat. Denn der Ur-Leipziger soll einer der Nachfolge-Kandidaten für Ralph Hasenhüttl bei RasenBallsport gewesen sein. Nachdem die Gerüchte-Küche hochkochte, verlängerte Rose überraschend und blieb in Österreich.

Eine Verbindung wird es immer geben

Auf der Suche nach einem Ersatz für den nach Liverpool abgewanderten Naby Keita blickte Rangnick erneut in Richtung Alpen. Das Objekt der Begierde: Amadou Haidara, ähnlicher Spielertyp wie Keita, blutjung, sehr talentiert. Ein Rangnick-Transfer. Doch auch hier schob Salzburg den Riegel vor und verlängerte mit Haidara bis zum Jahr 2022. "Ohne Ausstiegsklausel", wie der Verein - sicher nicht ohne Stolz - verkündete.

Getty Images Naby Keita

Eine Verbindung wird es aber immer geben. "Ich habe vieles mitaufgebaut, was daraus entstanden ist", meint Rangnick. Die Spielphilosophie, die Suche nach Talenten, Trikot-Farbe und Design: Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Das macht es für Leipzig aus sportlicher Sicht attraktiv, Spieler aus Salzburg abzuwerben. So wie einst Keita, der nun für großes Geld in die Premier League gewechselt ist. Fünf weitere Spieler aus dem aktuellen Leipziger Kader kamen aus Salzburg. Umgekehrt haben drei aktuelle Salzburger vorher in Sachsen gespielt.

Auch aus Gründen des Financial Fairplay versucht sich gerade Leipzig mehr und mehr unabhängig von Red Bull zu machen, auch wenn die Millionen des Brause-Herstellers noch immer einen großen Anteil am Sponsoren-Kuchen ausmachen dürften. Beide Klubs wollen den Eindruck vermitteln, sich voneinander zu lösen. Ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe in der Europa League kommt da gerade recht. Einen zuckrigen Beigeschmack behält dieses Duell jedoch nach wie vor.