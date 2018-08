RB Leipzig hat sich in den zwei Jahren seit dem Aufstieg in der Bundesliga-Spitze festgesetzt. Genauso erfolgreich soll es weitergehen - und das wird es auch. Dass Leipzig bei einem direkten Konkurrenten um die Champions-League-Ränge 1:4 verloren hat, hört sich deutlich an - doch so groß war der Unterschied gar nicht.

Nach dem Blitzstart mit Augustins 1:0 waren die Sachsen bis zum Ausgleichstreffer das deutlich überlegene Team. Die offensive und variable Spielweise mit dem druckvollen Pressing fast bis an die Eckfahnen ließen die Borussen lange schlecht dastehen. Mit dem Ausgleich durch Mahmoud Dahoud kam ein Bruch ins Leipziger Spiel, der den effizienten BVB-Akteuren eine 3:1-Pausenführung bescherte.

Ihr wahres Gesicht zeigte die Rangnick-Elf erst wieder nach dem Seitenwechsel. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands - und nur drei Tage nach dem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Luhansk - imponierte Leipzig mit körperlicher und mentaler Stärke, Passsicherheit und vielen Offensivaktionen. Die vier Abschlüsse aufs Tor (bei sechs Versuchen) hatten nur keine Treffer zur Folge, weil BVB-Keeper Roman Bürki einen starken Tag erwischte. Kann Leipzig diesen Spielstil regelmäßig auf den Platz bringen, stellt man die defensiven Unkonzentriertheiten ab und werden die Neuzugänge noch besser ins RB-Schema eingepasst, werden sich Erfolge automatisch einstellen.

Dortmunds neues Prunkstück

Borussia Dortmund zeichnete sich in den vergangenen Jahren vor allem durch eine spektakuläre Offensive aus. Das Prunkstück des BVB in der neuen Saison scheint aber nicht die Offensive zu sein, sondern das Mittelfeld - die Schaltzentrale des Spiels von Trainer Lucien Favre.

Das liegt weniger am fehlenden Spektakel im Dortmunder Sturm, das gibt es immer noch. Vielmehr liegt es an zweieinhalb Neuverpflichtungen: Thomas Delaney, Axel Witsel und Mahmoud Dahoud. Während Delaney und Witsel in ihre Premierensaison in Schwarzgelb gestartet sind, ist Dahoud schon etwas länger in Dortmund - scheint aber erst jetzt richtig angekommen. Und das liegt vor allem an seinen Nebenmännern. Während Delaney gegen Leipzig den Abräumer machte, zeigte sich Witsel für den Spielaufbau verantwortlich, hatte mit 68 Ballaktionen die meisten aller Dortmunder.

Dahoud stopfte indes Löcher, schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Am Ende der Partie gegen Leipzig war er 12,93 Kilometer gelaufen, hatte vier Torschüsse abgesetzt - die meisten aller Spieler auf dem Feld. Es schien, als wüsste jeder der drei zentralen Spieler genau, was er zu tun hatte, was Favre von ihm sehen wollte. Das neue 4-3-3 des BVB funktioniert. Wurden gegen Greuther Fürth im Pokal noch Kinderkrankheiten sichtbar, musste RB Leipzig als Beweisstück herhalten.

Kein langweiliger Meisterschaftskampf mehr

Oft wurde in der Vergangenheit der Bayern-Konkurrenz im oberen Tabellendrittel vorgeworfen, dass sie die sich bietenden Schwächen des FCB nicht ausgenutzt hat.

Auch wenn das Supercup-Finale gegen Eintracht Frankfurt anderes vermuten ließ: Das könnte in dieser Saison anders werden. Das zeigte spätestens das Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison gegen 1899 Hoffenheim. Einen - zumindest fragwürdigen - Elfmeter brauchte der Rekordmeister. Klar, auch zwei Abseitstore erzielten die Münchner. Gegen Mannschaften, die wirklich mitspielen, wirklich punkten wollen, könnte die Mannschaft von Niko Kovac aber Probleme bekommen.

Dazu kommt die neue Aufmüpfigkeit der Konkurrenz: Hoffenheim hat durch Trainer Julian Nagelsmann ("Wir wollen Titel") jedenfalls seine Kampfansage formuliert. Dortmund und Leipzig haben genau wie Mönchengladbach schon am ersten Spieltag belegt, dass sie starken Offensivfußball spielen wollen und können - und das nicht nur gegen unterlegene Teams. Von den Top-Sechs der Vorsaison blieben Schalke und Leverkusen zum Saisonauftakt unter ihren Möglichkeiten, aber auch diese beiden Teams sind personell so besetzt, dass sie früher oder später oben angreifen werden.