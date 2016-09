Leipzig gegen Dortmund Duell der teuren Talente

Der Spielplaner der Fußballbundesliga kennt kein Mitleid. Zwar hat er zum Saisonauftakt RB Leipzig zur eigenen Blaupause nach Hoffenheim geschickt, das ist so ziemlich der softeste Einstieg, den man dem umstrittenen Aufsteiger als Auswärtspartie zuschanzen konnte. Aber schon am zweiten Spieltag (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) trifft RB Leipzig auf Borussia Dortmund, und schon prallen alle virulenten Schlagworte hart im Raum aufeinander: Tradition, Retorte, Kommerz, Moderne, Plastik. Alles so vorhersehbar wie mittlerweile sattsam bekannt.

Bei diesem Spiel kommt alles zusammen und gerät vieles durcheinander.

Boykott und ein ausverkaufter Fanblock - das geht beides

Zum Boykott hatten Dortmunder Fanklubs im Vorfeld aufgerufen, einige ziehen das auch durch. In Leipzig wurde mit einer gewissen Schadenfreude festgestellt, dass der schwarz-gelbe Auswärtsblock dennoch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Wobei das eine nicht zwingend etwas mit dem anderen zu tun haben muss. BVB-Fans gibt es in Deutschland schließlich überall, eben auch im Osten.

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund - wer will, kann das als Transformationsfläche für Klischees betrachten. Die Anhänger des BVB sehen sich selbst gern als die Lordsiegelbewahrer der Fußballtradition. Dass sie sich damit schwer tun, wenn die Borussia ihre Marketingaktivitäten auf China ausweitet, wenn langjährige Publikumslieblinge recht schnöde der sportlichen Planung zum Opfer fallen, wenn der Verein vor der Saison fast 100 Millionen Euro in neue Spieler investiert, das wissen die Fans selbst. Das wird in den Fanforen seit Monaten, eigentlich seit Jahren diskutiert.

Hinzu kommt, dass in der sportlichen Konzeption sich beide Vereine durchaus ähneln: Sowohl BVB-Trainer Thomas Tuchel als auch RB Leipzig unter Sportdirektor Ralf Rangnick setzen auf hochtalentierte junge Spieler, die dürfen dann schon etwas mehr kosten. In Leipzig wird dies noch radikaler betrieben, Profis jenseits der 25 kommen als Verpflichtungen kaum infrage. Auch deswegen wird das Duell am Samstag als ein Spitzenspiel der Zukunft angesehen.

Man kann nicht nur über den Sport reden

Den Leipzigern wäre es wahrscheinlich ohnehin am liebsten, man würde nur noch über sportliche Dinge reden. Aber so weit ist es noch nicht. Die künstliche Vereinsstruktur, das fragwürdige Modell, Spieler zwischen RB Salzburg und RB Leipzig hin und her zu schieben, die fehlende Verankerung im deutschen Fußball - all das macht RB Leipzig immer noch zu einem Einzelfall in der Liga. Er ist und bleibt zunächst der etwas andere Verein. Und darf sich daher auch nicht wundern, wenn er anders behandelt wird.

In Leipzig wird darauf verwiesen, dass bei all den Ressentiments, die dem Verein aus dem Rest der Liga entgegenschlagen, auch der Ost-Standort eine Rolle spiele. Fakt ist: Am Samstag findet das erste Bundesliga-Heimspiel in Ostdeutschland seit 2009 statt, wenn man mal die Hertha aus Berlin mit ihrem Stadion im Bezirk Charlottenburg, dem westberlinischsten aller Bezirke, ausklammert.

RB geht sehr offensiv mit dem Ost-Argument um. Zumindest in Leipzig selbst hat man mittlerweile damit Erfolg, in der Stadt ist der Verein von vielen angenommen worden. Erfolg verbindet. Die Aufregung um den Auftritt der Band "Silly" bei der RB-Aufstiegsfeier, als die Bandmitglieder in den Trikots anderer Ostvereine erschienen und dafür angefeindet wurden, ist allerdings auch ein Zeichen dafür, dass es eher Wunschdenken ist, sich als im Osten angekommen zu bezeichnen.

In Dortmund können sie den Vorwurf, der BVB sei mindestens so kommerziell wie RB, mit dem Hinweis kontern, bei ihnen sei aber zuerst die Liebe da gewesen und danach erst das Geld hinzu gekommen. Das ist schwer zu entkräften. Der BVB war schon westdeutscher Meister, da war Red-Bull-Firmengründer Dietrich Mateschitz nicht einmal im Kindergarten.

Der BVB hat Meisterschaften errungen, aber auch gnadenlose Abstürze überlebt, ist am Rande des Konkurses gewandelt, hat europäische Triumphe und bitterste Niederlagen mitgemacht. All diese Brüche in einer Vereinsbiografie kennt der Verein RB Leipzig, Gründungsdatum 10. Mai 2009, logischerweise noch nicht. Und man weiß auch nicht, ob er sie jemals erleben wird.

Irgendwann wird man bei der Partie RB Leipzig gegen Borussia Dortmund zuerst darüber diskutieren, ob Lukas Klostermann oder Marcel Schmelzer der bessere Außenverteidiger ist. Aber bis dahin wird es noch dauern.