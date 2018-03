Szene der Partie: In der 38. Minute platzierte Mahmoud Dahoud einen wunderbaren Pass in die Schnittstelle der Leipziger Abwehr. Marco Reus konnte das Zuspiel aufnehmen und zum 1:1 verwerten. Problem: Der Dortmunder stand knapp im Abseits, wenn man den vorliegenden TV-Bildern - und der darauf abgebildeten Linie - vertrauen darf. Diese standen auch dem Videoschiedsrichter zur Verfügung, der allerdings nicht eingriff.

Ergebnis: RB Leipzig und Borussia Dortmund trennten sich 1:1 (1:1). Hier geht's zur Meldung.

Erklärer des Tages: Dr. Markus Merk muss im Sky-Studio nicht nur das Handeln der Unparteiischen einordnen (und verteidigen), sondern seit dieser Saison auch die Wackligkeiten des Videobeweises. "Fernsehtechnisch" sei das Abseits gewesen, räumte der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter unwillig ein, wenn man es denn "beamtenmäßig" betrachten würde. Ein interessanter Vorwurf an diejenigen, die eine Regel sinnvoll angewendet sehen möchten.

Regel Nummer elf: Bereits zuvor entwickelte sich eine innigliche Beziehung zwischen der BVB-Offensive und der im Regelwerk unter Punkt elf verorteten Position des strafbaren Abseits. Gleich dreimal standen Marco Reus, Mario Götze und André Schürrle zuvor knapp im roten Bereich, alle drei Situationen wurden von Schiedsrichter Dr. Felix Brych und seinen Assistenten richtig eingeordnet. Bei Nummer vier funktionierte die Zusammenarbeit dann nicht mehr.

Auf den Rängen: In der vergangenen Saison barg das Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften auch außerhalb des Platzes allerlei Zündstoff. Heute blieb es vollkommen friedlich, was vielleicht auch an der spektakulär schlafmützigen Choreo des RB-Anhangs gelegen haben mag.

Die erste Halbzeit: Viel wird über die mangelnde Attraktivität der Bundesliga geschrieben, die erste Halbzeit in Leipzig war hingegen Werbung für die höchste deutsche Spielklasse. Erst scheiterte Timo Werner knapp (9. Minute), dann vergab Michy Batshuayi (10.) auf der Gegenseite. Den Führungstreffer der Leipziger durch Jean-Kévin Augustin (29.) konterte Reus (38.). Viel Tempo, intensive Zweikämpfe - ein Spitzenspiel, das den Erwartungen gerecht wurde.

Unglücksrabe Schü: Der Führungstreffer der Leipziger resultierte aus einem Einwurf des BVB. Lukas Piszczek warf den Ball zu André Schürrle, der sich diesen prompt von Naby Keïta wieder abluchsen ließ. Dann ging es schnell: Keïta passte in den Lauf von Augustin, der mit seinem Schuss aus halblinker Position ins lange Eck Roman Bürki im Dortmunder Tor keine Abwehrchance ließ.

Die zweite Halbzeit: Die größte Chance der zweiten 45 Minuten vergab Batshuayi, der nach Vorarbeit von Dahoud aus kurzer Distanz ungewohnte Abschlussschwächen offenbarte. Der Ball rollte nicht ins Tor, sondern durch die Beine des einschussbereiten Belgiers. RB agierte gegen sicher stehende Dortmunder zu umständlich, um die Gäste entscheidend in Gefahr zu bringen.

Österreich vs. Österreich: Beim Duell der beiden österreichischen Trainer in der Bundesliga, Ralph Hasenhüttl vs. Peter Stöger, gab es keinen Sieger und doch zwei Gewinner: Hasenhüttl musste seinem Gegenüber nach einem direkten Duell noch nie zu drei Punkten gratulieren, Stöger bleibt als BVB-Trainer weiterhin ungeschlagen. Keiner der beiden muss sich demnach zur Dampferfahrt ehemaliger Fußballhelden im August anmelden. Da gehen Andi Herzog, Toni Polster, Andy Ogris und Kollegen auf vierstündige Schippertour inklusive Heurigenbuffet.