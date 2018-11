RB Salzburg - RB Leipzig 1:0 (0:0)

RB Leipzig hat gegen Schwesternklub RB Salzburg verloren und muss um den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League bangen. Beim 0:1 (0:0) in Salzburg machten die Gastgeber über weite Strecken das Spiel und kamen durch Fredrik Gulbrandsen zum Siegtreffer (74. Minute).

Das Spiel war vor allem taktisch geprägt. Bis Salzburgs Andreas Ulmer den Ball von der linken Seite flach in die Mitte brachte. Der Norweger Gulbrandsen nahm den Ball direkt und schoss unten rechts unhaltbar für Yvon Mvogo ein.

Durch den 1:0-Sieg von Celtic Glasgow im Parallelspiel bei Rosenborg Trondheim, ist Leipzig am letzten Gruppenspieltag auf Schützenhilfe angewiesen. Bei einem Leipziger Sieg müsste Celtic zu Hause gegen die sicher qualifizierten Salzburger verlieren, damit der Bundesligist eine Runde weiter kommt. Den direkten Vergleich gegen Celtic hat Leipzig gewonnen (2:0, 1:2).

Einen kuriosen Auftritt hatte Leipzigs Stefan Ilsanker nach der Partie: "Richtig bitter wäre es natürlich gewesen, wenn Celtic heute punktet. So haben wir es immer noch in der eigenen Hand", sagte er im DAZN-Interview. Der Reporter wies Ilsanker darauf hin, dass Celtic gepunktet hatte. Ein verdutzter Ilsanker verwies auf die Anzeigetafel im Stadion. Die habe ein falsches Ergebnis angezeigt, sagte der ehemalige Salzburger. Als Ilsanker das realisierte sagte er nur noch: "Oh."

Bayer Leverkusen - Ludogorez Rasgrad 1:1 (0:0)

Die Qualifikation für die K.-o.-Runde war für Bayer bereits sicher, offen war jedoch noch das Rennen um den Gruppensieg im Fernduell mit dem FC Zürich. Dennoch entschied sich Trainer Heiko Herrlich dafür, seine Mannschaft auf zehn (!) Positionen im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel gegen Stuttgart zu verändern.

SASCHA STEINBACH/EPA-EFE/REX Julian Baumgartlinger (links) und Mitchell Weiser

Einen Alptraum erlebte zunächst der 20-jährige Panagiotis Retsos, der sein erstes Spiel nach monatelanger Verletzungspause machte - und nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Den nächsten Rückschlag kassierte Bayer in der 69. Minute, als Marcelinho die Führung für Rasgrad erzielte.

Immerhin: Mitchell Weiser erzielte per Traumtor noch den späten Ausgleich (84.). Und weil Zürich gegen AEK Larnaca 1:2 verlor, ist Leverkusen mit einem Punkt Vorsprung auf die Schweizer weiter Tabellenführer.

Weitere Ergebnisse aus der Europa League:

Worskla Poltawa - FC Arsenal 0:3 (0:3)

AC Mailand - F91 Düdelingen 5:2 (1:0)

Rosenborg Trondheim - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)