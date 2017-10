RB Leipzig auf der Sympathiewelle? Geflügelte Worte

Der Vizemeister fordert den Meister. Gleich zweimal sogar: Am Abend empfängt RB Leipzig den FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD und Sky). Drei Tage darauf treffen die beiden Teams erneut aufeinander, dann in der Münchner Arena im Duell um Bundesliga-Punkte.

Wem soll ich denn da die Daumen drücken?

Wenige Vereine polarisieren wie die Bayern: Die Münchner haben die meisten Titel, die meisten Fans, die meisten alles. Die besten Spieler haben sie sowieso. Man ist entweder für diesen Verein, oder man ist gegen ihn - wirklich egal ist er niemandem. Kaum etwas vereint die Fans verschiedenster Lager so zuverlässig wie die gemeinsame Schadenfreude über eine Niederlage des FC Bayern. Sobald das Fußball-Establishment vom Underdog vorgeführt wird, sind sich alle einig - und sei es nur für einen kurzen Moment.

Das Problem ist: RB Leipzig ist kein Underdog. Und polarisiert kaum weniger.

2009 kaufte Leipzig dem damaligen Viertligisten SSV Markranstädt das Startrecht ab und startete dank der Unterstützung aus dem Verkauf von Energydrinks seinen steilen Aufstieg. Im Frühsommer 2017 erreichte dieser mit der Vizemeisterschaft und der erstmaligen Qualifikation für die Champions League seinen vorläufigen Höhepunkt. Was RB nicht erreichte, sind die Herzen. Zumindest außerhalb der Region Leipzig, wo viele Menschen lange auf die Rückkehr des Spitzenfußballs gewartet haben. Vor zwei Wochen in Dortmund veranstalteten BVB-Fans vor der Partie gar einen Protestmarsch gegen das Konstrukt RB Leipzig.

Aber liest und hört man nicht zuletzt auch viel Positives über RB?

Der Kolumnist der "Bild"-Zeitung entdeckt seine Gefühlswelt neu ("Wie soll ich meine Liebe zum RB Leipzig erklären? Es ist ihr Spiel, ihr Tempo-Fußball, ihre Schönheit"). Im Wochenrhythmus widmet die "Sport-Bild" dem Emporkömmling mehrere Seiten: In der aktuellen Ausgabe dürfen Sportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Ralph Hasenhüttl über ihren bescheidenen Klub plaudern ("Liegen in Bezug auf unser Budget und unser Gehaltsgefüge auf einem Mittelfeldplatz").

"Bild"-Sportchef Jörg Althoff begeistert sich derweil in einem Kommentar für den Leipziger "Plan, der mit moderner und nachhaltiger Arbeit umgesetzt wird". Weltmeister Lothar Matthäus findet das Modell RB Leipzig sogar "sexy". Wo? Natürlich in einem "Bild"-Plus-Artikel.

Entdecken Sie ein Muster? Dass ein gewisser Florian Scholz bis 2015 Mitglied der Chefredaktion bei der "Sport Bild" war - und seitdem Kommunikations- wie inzwischen auch Marketingchef bei RB Leipzig ist, erleichtert vielleicht das Verständnis für die auffällig positive Berichterstattung im Springer-Universum. Es scheint, als würden hier gezielt Schlagzeilen produziert.

Muss ich jetzt doch für die Bayern sein?

Dass die Leipziger alle ihnen zur Verfügung stehenden Kanäle nutzen, um ihre Marke in die richtige Richtung zu drehen, ist absolut legitim: weg vom Plastikprodukt, hin zur emotionalen Erlebniswelt. Ausnahmslos jeder Klub bemüht sich um möglichst angenehme Presse. Und auch der FC Bayern hat lokale wie überregionale Medien, zu denen er bessere Kontakte unterhält als zu anderen. Die große Heynckes-Homestory samt rührender Cando-Fotos bekommt auch nicht jeder - und erst recht nicht umsonst.

Zur Einordnung: Der VfL Wolfsburg flog einst ebenfalls dank etlicher Konzernmillionen an die Spitze der Liga, wurde lange als aufgepumptes Kunstprojekt belächelt, feierte im Vorjahr sein 20-jähriges Ligajubiläum. Ausgerechnet übrigens vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig. Wolfsburg ist längst ein ganz normaler Bundesligaverein, die TSG Hoffenheim ("von 1899", zwinker, zwinker) auf dem Weg dorthin.

DPA Borussia Dortmund - RB Leipzig (04.02.2017)

Leipzig hängt in der Phase der Etablierung noch ein wenig zurück - ist aber mit den Mitteln und dem Willen ausgestattet, diesen Weg etwas schneller zu gehen als andere. Dass die Mischung aus PR und sportlichem Erfolg funktionieren könnte, darauf deuten erste Studien hin. Irgendwann kommt einem selbst das Wort "RasenBallsport" locker über die Lippen.

Dem FC Bayern sollten Sie dagegen umso mehr die Daumen halten, wenn Sie sich nicht daran stören, dass Robert Lewandowskis Gehalt auch von Telekom, Audi, Adidas, Allianz und neuerdings auch dem Hamad International Airport aus Katar finanziert wird. So läuft's Business eben - bei allen strukturellen Unterschieden zwischen den Klubs.

Also mache ich am Abend aus Protest lieber etwas ganz anderes?

Besser nicht. RB Leipzig hat zuletzt viermal in Folge gewonnen, darunter war das spektakuläre 3:2 in Dortmund. Der FC Bayern hat seit dem Antritt von Jupp Heynckes ebenfalls ausschließlich Siege gefeiert (drei Spiele, 9:0 Tore). In anderen Worten: In Leipzig treffen die beiden aktuell besten Teams der Liga aufeinander. Es ist genau die Sorte Fußballspiel, die niemand verpassen möchte, der sich auch nur ein wenig für dieses Spiel begeistern kann.

Solange das der Fall ist, funktioniert übrigens auch der ganze Zirkus rundherum.