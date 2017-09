Remis zwischen Leipzig und Gladbach Aus dem Tritt geraten

Der Fehltritt des Abends: In der Schlussphase erwischte Naby Keita Gladbachs Christoph Kramermit dem Stollen am Kopf - und sah dafür zurecht die Rote Karte. Nach Wolfsburg-Keeper Koen Casteels und Bremens Lamine Sané war er bereits der dritte Akteur, der alleine am 4. Spieltag durch derartiges Einsteigen die Gefährdung Anderer in Kauf nahm. Bedenklich, doch immerhin: Keita entschuldigte sich umgehend.

Das Ergebnis: 2:2 (2:1) - hiergeht's zum Spielbericht.

Die Rotationsmaschine: Angesichts von sieben Spielen in nur drei Wochen sah sich Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl genötigt, kräftig zu rotieren. Keita kehrte nach überstandener Verletzung zurück in die Startelf. Diego Demme und Yussuf Poulsen saßen nur auf der Bank, Kapitän Willy Orban, Marcel Halstenberg und Marcel Sabitzer standen gar nicht erst im Kader.

Die erste Hälfte: Gladbachs Jonas Hofmann hatte die erste Großchance des Spiels (2. Minute), anschließend übernahm Leipzig die Kontrolle. Vor allem über den linken Flügel kam RB gegen tiefstehende Fohlen in die gefährlichen Räume - so auch beim Führungstreffer von Werner (17.). Aus dem Nichts folgte per Elfmeter der Gladbacher Ausgleich (25.), doch davon ließen sich Gastgeber nicht beirren. Sie diktierten das Geschehen und gingen durch Augustin erneut in Führung (31.). Gladbach verteidigte fortan offensiver - und war auf einmal drin im Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Rafael den Ausgleich auf dem Fuß.

Die zweite Hälfte: Emil Forsberg hatte die Möglichkeit zum 3:1, als die meisten Zuschauer noch mit ihrer Pausenwurst beschäftigt waren (46.). Anschließend verlagerte sich die Partie zunehmend in Leipzigs Hälfte. Die logische Konsequenz: Lars Stindls Ausgleich Mitte der zweiten Halbzeit. Gladbach blieb in der Folge spielbestimmend, auch weil Leipzig zuerst den Faden verlor - und in den Schlussminuten auch noch Mittelfeldmotor Keita, der Rot sah (84.).

Der Vollstrecker: Mit seinem ersten Torschuss erzielte Timo Werner das 1:0. Dem Angreifer genügten im Strafraum wenige Handbreit Platz, um seinen vierten Treffer im vierten Ligaspiel schießen. Definitiv Stoff für weitere Messi-Vergleiche von Berti Vogts.

Der geplatzte Knoten: Seit dem 29. April 2017 hatte Lars Stindl nicht mehr für die Borussia getroffen - bis zur 61. Minute gegen Leipzig. Dann platzte der Knoten - und wie: Sein Schlenzer zum 2:2-Ausgleich hat Tor-der-Woche-Potenzial.

Die Ballannahme des Abends: Keitas Pass in die Spitze war wohltemperiert, doch er war nicht leicht zu verarbeiten. Gut, wenn der Empfänger Jean-Kevin Augustin heißt: In der Drehung nahm er den Ball mit, mit dem nächsten Kontakt erzielt er das zwischenzeitliche 2:1. Sahne.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:2 (2:1)

1:0 Timo Werner (17.)

1:1 Hazard (25., Elfmeter)

2:1 Augustin (31.)

2:2 Stindl (61.)

RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Ilsanker, Upamecano, Klostermann - Laimer, Kampl (76. Bruma) - Keita, Forsberg (85. Poulsen) - Timo Werner, Augustin (58. Demme

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hofmann (46. Herrmann), Hazard - Stindl, Raffael

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: -

Rote Karten: Keita (84.) / -

Zuschauer: 40.000