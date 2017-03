Sieg gegen Betis Real Madrid erobert Tabellenführung zurück

Real Madrid hat die Tabellenführung der spanischen Primera División zurückerobert. Das Team von Trainer Zinédine Zidane drehte das Heimspiel gegen Real Betis Sevilla und gewann am Ende 2:1 (1:1). Madrids Torwart Keylor Navas leistete sich ein Eigentor (25. Minute), Cristiano Ronaldo köpfte noch vor der Pause zum Ausgleich (40.). Sergio Ramos erzielte nach einer Ecke per Kopf den Siegtreffer (81.). Die Madrilenen stehen damit zwei Punkte vor dem FC Barcelona und haben dabei noch ein Spiel weniger absolviert als ihr Verfolger.

Die Gastgeber setzten sich früh in der gegnerischen Hälfte fest, Chancen gab es zunächst aber kaum. Für die gefährlichste Szene sorgte Isco: Der Spanier setzte einen Schuss aus etwa 25 Metern knapp neben den Winkel (13.). In der 22. Minute hatten die Madrilenen dann großes Glück: Nach einem langen Pass auf Darko Brasanac lief der Betis-Angreifer hinter dem Ball her und allein auf Madrids Torhüter Navas zu. Beide Spieler verpassten den Ball, aber Navas holte Brasanac von den Beinen. Statt auf Freistoß zu entscheiden und Navas die Rote Karte zu zeigen, ließ Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz weiterspielen.

Wenig später stand der Torhüter erneut im Mittelpunkt: Navas hatte einen harmlosen Abschluss von Antonio Sanabria eigentlich schon sicher, bevor er ihn selbst unglücklich über die Linie rollte (25.). Der Treffer hätte aber auch aberkannt werden können, weil ein Betis-Spieler beim Abschluss nahe der Schusslinie im Abseits stand. Sevilla verteidigte in der Folge weiter mit einer tief stehenden Fünferkette. Madrid fand lange Zeit keine Lücken, glich dann kurz vor der Pause aber doch aus: Marcelo flankte von links, Cristiano Ronaldo köpfte ungedeckt ins rechte Toreck (40.).

In der zweiten Hälfte gab es erneut eine Fehlentscheidung des Schiedsrichter-Teams, diesmal profitierte Betis: Ronaldos Tor per Heber wurde aberkannt, obwohl der Portugiese zuvor nicht aus dem Abseits heraus gestartet war (73.). Die Schlussphase bestritt Sevilla dann zu zehnt, weil Cristiano Piccini nach einem taktischen Foul an Lucas Vázquez Gelb-Rot sah. Nur drei Minuten später ging Madrid in Führung: Ramos köpfte einen Eckball von Toni Kroos wuchtig ins Tor (81.). In der Nachspielzeit rettete Navas den Sieg: Einen Kopfball von Sanabria klärte er mit einer sehenswerten Parade (90.+2.).

Der FC Barcelona hatte zuvor 1:2 bei Deportivo La Coruña verloren. Torwart Marc-André Ter-Stegen erlaubte sich dabei vor Joselus 1:0 einen Patzer. Luis Suárez glich kurz nach der Pause zwar aus, aber Alex Bergantinos (46.) erzielte den Treffer zur erneuten Führung - und damit zum Sieg (74.).