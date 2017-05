Reals Sieg gegen Atlético CR52

Frage des Spiels: Dreimal in Folge scheiterte Atlético Madrid an Stadtrivale Real in der Champions League, obwohl Diego Simeones kompakte Defensivtaktik den Favoriten stets vor große Probleme stellte. So hieß es auch diesmal: Kann Atlético die Offensivpower um Cristiano Ronaldo stoppen?

Das Ergebnis: Nein, konnte Atlético nicht. Real siegte 3:0, hier geht es zum Spielbericht.

Erste Hälfte: Sechs Minuten lang sah es so aus, als könne Atlético mit frühem Stören und schnellen Pässen in die Spitze Real vor Probleme stellen. Dann kam Dani Carvajal, drang von der rechten Seite in den Strafraum ein, zwang Keeper Jan Oblak zu einer ersten Parade und gab so das Startsignal für ein stürmisches Real. 12:1-Torschüsse, acht davon innerhalb des Strafraums abgegeben, sorgten gemeinsam mit der besseren Zweikampf- und Passquote für eine verdiente Halbzeitführung. Nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, Ronaldo erzielte das einzige Tor (10. Minute).

How is Ronaldo not been given offside in that first phase? He's half a yard next to the guy heading it away, how is he not active? Rubbish — Didi Hamann (@DietmarHamann) 2. Mai 2017

Passives Abseits: Atlético konnte froh sein, sich mit nur einem Gegentor in die Pause gerettet zu haben. Und Ronaldos Treffer soll auch noch irregulär gewesen sein, wie unter anderem TV-Experte Dietmar Hamann bei Twitter schrieb. Dabei hielt sich Schiedsrichter Martin Atkinson einfach nur konsequent an die Regeln. Ronaldo griff beim ersten Flankenversuch nicht ins Spielgeschehen ein, er irritierte auch niemanden. Sekunden später, in der nächsten Spielsituation, köpfte der Portugiese dann ein. Die Regel mag diskutabel sein, die Auslegung von Atkinson nicht.

Die Tormaschine: Ronaldo, der sich als CR7 vermarktet, war es ohnehin gleich. Kein Fußballer spaltet Fußballfans, egal ob in Madrid oder anderswo, so sehr wie der viermalige Weltfußballer. Selbst im eigenen Stadion wird der 32-Jährige zeitweise ausgepfiffen, Arroganz und Selbstdarstellung stehen an der Spitze der Vorwurfliste. Ronaldos Torquote in der Champions League (103 Treffer gesamt, 52 davon in der K.o.-Phase) lässt dagegen nur ein Urteil zu: Weltklasse.

52 - Cristiano Ronaldo has now scored more goals in the CL knockout stage (52) than the groups (51). Update. — OptaJoe (@OptaJoe) 2. Mai 2017

Zweite Hälfte: Wenn man ZDF-Reporter Béla Réthy zuhörte, ohne allzu intensiv dem Spielgeschehen zu folgen, hätte man meinen können, Real habe über 90 Minuten dominiert. Dabei hatte es Atlético geschafft, zwischen der 29. und der 73. Minute nur einen Torschuss zuzulassen. Erst als es etwas ruppiger wurde und Hektik aufkam, dämmerte es auch Réthy. Eine 0:1-Niederlage wäre für Atlético das Optimum und nach der stürmischen Anfangsphase Diego Simeones Wunschergebnis gewesen. Doch dann kam wieder Herr Ronaldo, schoss zwei weitere Tore (73./86.) und entschied dieses erste Halbfinale ganz allein. Die erste Titelverteidigung in der Geschichte der Champions League ist weiter möglich.

Und in Deutschland so? Beim FC Bayern riss die Ronaldo-Show langsam abheilende Wunden auf. Erstmals seit zwölf Jahren ist kein Bundesliga-Verein in einem europäischen Halbfinale vertreten. Die Gründe für die spanische Dominanz und die deutsche Unterlegenheit sind vielfältig, aber so war mal wieder Zeit für den echten, aufrichtigen, unverbrauchten Fußball. Im Halbfinale des Niederrheinpokals empfing Rot-Weiß Oberhausen den großen Rivalen MSV Duisburg. Wer braucht denn da die Champions League? Vor 7509 Zuschauern im Oberhausener Nieselregen gewann Drittligist MSV. Ebenfalls 3:0.

Real Madrid - Atlético Madrid 3:0 (1:0)

1:0 Ronaldo (10.)

2:0 Ronaldo (73.)

3:0 Ronaldo (86.)

Real: Navas - Carvajal (46. Nacho), Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro - Kroos, Modric - Isco (67. Asensio) - Benzema (78. Vázquez), Ronaldo

Atlético: Oblak - Lucas, Savic, Godin, Luis - Koke, Gabi, Ñíguez (58. Gaitán), Ferreira-Carrasco (68. Correa) - Griezmann, Gameiro (57. Torres)

Gelbe Karten: Isco - Koke, Ñíguez, Savic

Schiedsrichter: Atkinson

Zuschauer: 81.044 (ausverkauft)