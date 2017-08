Supercup-Finale Real vs. United Duell der Steuermänner

Ausgangslage des Spiels: Cristiano Ronaldo mit Real Madrid gegen José Mourinho und Manchester United - die zwei prominentesten Portugiesen im Weltfußball treffen aufeinander. Sie haben ja noch mehr gemeinsam, den Berater zum Beispiel und das eine oder andere Problem mit den Finanzbehörden. Aber wir wollen hier nicht gleich so negativ einsteigen. Schließlich heißt das Ding Europäischer Supercup. Außerdem muss das Spiel so wichtig gewesen sein, dass das ZDF dafür auf seine Live-Berichterstattung von der Leichtathletik-WM verzichtete. Und das täte man ja nicht bei einem sportlich unwichtigen Kick.

Ergebnis des Spiels: 2:1 (1:0) für Real Madrid. Tore durch Casemiro (24. Minute) und Isco (52.), Romelu Lukaku gelang nur noch der Anschlusstreffer (62.). Ronaldo spielte immerhin acht Minuten mit, das reicht, um die Überschrift "Duell der Steuermänner" zu rechtfertigen.

Die erste Halbzeit: Natürlich super. United verlor nach einem guten Start ziemlich schnell die Kontrolle, und Casemiros Führungstreffer nach 24 Minuten war dann auch verdient. Er fiel allerdings aus leichter Abseitsstellung. Aber es gibt ja noch keinen Videobeweis auf Uefa-Ebene, es gibt also weiterhin solche Fehlentscheidungen, und all die Gegner des Videobeweises dürfen sich freuen, dass es wieder was zum Diskutieren gibt.

Die zweite Halbzeit: Auch super. Isco machte nach schöner Vorarbeit von Gareth Bale das schnelle 2:0, dann brachte es Lukaku fertig, den Ball aus fünf Metern über das Real-Tor zu donnern. Der United-Neuzugang aus Belgien ist aber auch nur 86 Millionen Euro teuer, was ja angesichts der neuen Entwicklungen geradezu eine Petitesse darstellt. Zehn Minuten später machte er es mit dem 1:2 besser, und Béla Rethy jubelte: "Wir erleben jetzt vielleicht die Schlüsselphase dieses Spiels.". Wieder zehn Minuten später kam dann noch Ronaldo in die Partie und durfte wiederum zehn Minuten später den ersten Titel der Saison bejubeln.

AFP Cristiano Ronaldo

Spieler des Spiels: Über Gareth Bale hieß es zuletzt häufiger, er stehe vor dem Abschied bei Real. Gespielt hat der Waliser aber nicht so, als hätte er keine Lust mehr auf Madrid. Schnell, trickreich, einsatzfreudig - also wenn Bale tatsächlich mit einem Vereinswechsel liebäugelt, kann man von diesem Spiel ein gutes Bewerbungsvideo zusammenschneiden. Aber er war nicht der einzige Real-Profi, der schon in guter Verfasung ist. Abwehr-Boss Sergio Ramos kassierte in der zweiten Halbzeit eine Gelbe Karte und bewies damit, dass er auch schon Normalform erreicht hat.

Temperatur des Spiels: Die Uefa hatte das Finale nach Skopje verlegt, ein Endspiel in Mazedonien ist quasi so eine Art Asienreise auf europäischer Ebene. Jeder Markt, der noch nicht gesättigt ist, muss angespitzt werden. Und das sind in Europa nur noch Randbereiche. Dafür nimmt man es auch gern in Kauf, dass es abends noch 30 Grad warm ist. Die Zeit für die Trinkpausen wurden auch artig nachgespielt.

Getty Images José Mourinho, enttäuscht

Wechsel des Spiels: Das ist klar. In der 81. Minute nahm Real-Coach Zinédine Zidane Cristiano Ronaldo aufs Feld. Aber so wie Real 80 Minuten lang spielte, konnte man sich sogar das Team ohne ihn ganz gut vorstellen. Falls er seine Drohungen tatsächlich eines Tages wahrmachen sollte und Spanien wegen der bösen Finanzbehörden verlässt.

Aussicht des Spiels: Am Wochenende geht dann auch endlich die Meisterschaft in Mazedonien wieder los. FK Skopje muss gleich zum Auftakt bei Sileks Kratovo antreten, und auch Titelverteidiger Vardar Skopje hat bei Shkendija Tetovo kein leichtes Auswärtsspiel vor der Brust. Shkupi 1927 spielt gegen Aufsteiger Akademija Pandev, und nicht vergessen sollte man auch die Partie zwischen FK Pobeda und Pelister Bitola. Rabotniki Skopje fordert Renova Dzepciste heraus. Alle fünf Partien der Liga werden übrigens zeitgleich um 17 Uhr ausgetragen, da hat die Uefa also noch viel Arbeit zu leisten.

Erkenntnis des Spiels: Solchen Spitzenklubs an einem warmen Sommerabend in der Prime Time bei ihrer Saisonvorbereitung zuzuschauen, hat sich mit seiner entspannenden Wirkung schon beim Audi-Cup bewährt. Und die Stars in Skopje waren sogar rechtzeitig fertig, um dem ZDF noch die Live-Übertragung des 400-Meter-Rennens aus London zu ermöglichen. Also ein rundum gelungener Fernsehabend.