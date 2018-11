"Éibar hat Eier gezeigt", sagte Santiago Solari nach der 0:3-Pleite von Real Madrid am vergangenen Wochenende, seinem ersten Spiel als offiziellem Cheftrainer der Königlichen. Es war die erste Delle nach einem herausragenden Einstand des 42-Jährigen mit der bis dato besten Startbilanz eines Trainers in der Geschichte des Klubs.

Keine vier Wochen zuvor hatte er den Posten als Cheftrainer vom beurlaubten Julen Lopetegui kommissarisch übernommen, vier Spiele überzeugend gewonnen und sich so eine Weiterbeschäftigung verdient. Es war eine glanzlose Entscheidung, nachdem auch Namen wie Antonio Conte und José Mourinho gehandelt worden waren.

Für Solari ist diese Erfahrung nicht neu. In Madrid haben die Fans noch nie Lieder auf ihn gesungen. Nicht bei Atlético, wo er sich um die Jahrtausendwende als Spieler nach seinem Wechsel von River Plate in der Primera División etablierte. Auch nicht beim Rivalen Real, wo er insgesamt fünf Saisons lang treu seinen Dienst im Mittelfeld verrichtete.

Bei jedem neuen Arbeitgeber wurde der Argentinier stets herzlich an der Hintertür empfangen. Als spektakulärer Zugang taugte er nicht. Er spiele sehr ordentlich Schach, das war über ihn bekannt, er gehe gern ins Theater und lese Nietzsche. Das mag für einen Fußballer schon fast bemerkenswert sein, versprüht jedoch wenig Glanz. Und zu Beginn der 2000er war bei Real Madrid niemand daran interessiert, über Nietzsche zu diskutieren. Es wurde dem Gott des Geldes gehuldigt.

Oft übersehen, nie vergessen

Während der ersten Präsidentschaft von Florentino Pérez strömten die Stars in Scharen nach Madrid. Viele verdiente Profis mussten in dieser Zeit gehen, Kapitän Fernando Hierro ebenso wie Mittelfeldstabilisator Claude Makélélé. Auch für Solari war eigentlich kein Platz mehr.

Er war zwar technisch sehr beschlagen, reichte jedoch nicht an Lúis Figo heran. Er hatte nicht das Genie von Zinédine Zidane und schon gar nicht den Glamour von David Beckham. Trotzdem war er ein wichtiger Spieler, dribbelstark und passsicher, und wurde so zwischen den "Galaktischen" als Ergänzungsspieler weiter geduldet. Und er war da, wenn es wichtig wurde.

REUTERS Zidane, Solari, Figo und Ronaldo (v.l.)

Der größte Glanzmoment dieser Mannschaft bleibt Zidanes akrobatisches Volleytor im Champions-League-Finale gegen Bayer Leverkusen 2002. Auch die unorthodoxe Flanke von Roberto Carlos hat sich im Gedächtnis vieler Fußballfans festgesetzt. Daran, dass dieser Angriff zum entscheidenden Tor der Partie jedoch mit einem genialen Pass von Solari in die Tiefe eingeleitet wurde, erinnern sich wohl die wenigsten.

Übersehen wurde er oft in Madrid, vergessen haben sie ihn nicht. Dass man Solari knappe zehn Jahre nach seinem Abschied einen Posten als Jugendtrainer gab, war bei Real Ehrensache. Dass er innerhalb weniger Jahre immer weiter aufstieg, war der Verdienst seiner guten Arbeit. Dass er nach der Beurlaubung von Lopetegui die erste Mannschaft betreuen durfte, entspricht den Regeln der Branche. Dass Präsident Pérez entschied, ihn dauerhaft in dieser Position zu behalten, überraschte doch sehr.

Nicht einmal die B-Lösung

Allerdings haben sie bei Real zuletzt bessere Erfahrungen mit internen als mit externen Lösungen gemacht. Zidane gewann nach seiner Beförderung als Trainer aus dem Jugendbereich dreimal die Champions League, Ex-Nationaltrainer Lopetegui scheiterte nach seiner Verpflichtung, die große Verwerfungen mit dem spanischen Verband nach sich zog, kläglich. Die Suche in den eigenen Reihen schien also nachvollziehbar.

Trotzdem ist die Geschichte Zidanes kaum mit der Solaris zu vergleichen. Der Argentinier wird wissen, dass er nicht die A-Lösung für die Real-Fans ist und vermutlich für die meisten nicht einmal die B-Lösung. Als TV-Experte und Kolumnist hat er über die Jahre unter Beweis gestellt, dass er den Fußball nicht nur als Spiel sondern auch als Geschäft bestens versteht.

JUAN HERRERO/EPA-EFE/REX Solari bei der Niederlage in Éibar

Als neuer Trainer der ersten Mannschaft hat er schnell gezeigt, dass er die Mechanismen bedienen kann. Etwa als er vor seinem ersten Spiel im Pokal beim Drittligisten DU Melilla bekanntgab, er wolle "mit zwei Eiern spielen". Seine Aussage wirkte überraschend platt für einen Mann mit seinem Geist. Spätestens seit der krachenden Niederlage in Éibar muss er jedoch komplexere Lösungen präsentieren.

Das Champions-League-Duell mit der AS Rom (21 Uhr, Stream: Dazn, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wird zeigen, wie Solari mit Rückschlägen umgeht. "Wir wissen, dass es aus den vergangenen Partien vieles mitzunehmen gibt, um positiv gestimmt zu sein", sagte er nach dem Debakel in Éibar vielversprechend. Es klingt schon mehr nach Solari. Vielleicht erinnert er sich dann doch lieber an Nietzsche, der sagte: "Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen." Er muss es ja nicht aussprechen. Aber mit der grundsätzlichen Idee ließen sich wohl auch die Fans überzeugen.