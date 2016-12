Dreierpack Ronaldo Real Madrid ist Klub-Weltmeister

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat dank eines Dreierpacks von Superstar Cristiano Ronaldo die Klub-Weltmeisterschaft für sich entschieden. Im Endspiel gewann der Champions-League-Sieger gegen den japanischen Meister Kashima Antlers mühsam 4:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung.

Ronaldo (60. Minute, Foulelfmeter/98./104.) und Karim Benzema (9.) trafen für die Madrilenen, die zum fünften Mal nach 1960, 1998, 2002 und 2014 den Weltpokal beziehungsweise die Klub-WM gewannen. Gaku Shibasaki (44./52.) hatte den Außenseiter per Doppelschlag zwischenzeitlich sogar in Führung gebracht.

Cristiano Ronaldo's week:



Monday: Wins Ballon d'Or

Thursday: Scores 500th club goal ⚽️

Sunday: Scores 40th Real Madrid hat-trick pic.twitter.com/HhGMZf5Zhx — Squawka News (@SquawkaNews) 18. Dezember 2016

Ronaldo krönte damit seine erfolgreiche Woche, die mit der Wahl zum Weltfußballer des Jahres begonnen hatte. Sein Team blieb folglich auch im 37. Spiel in Folge ungeschlagen, die letzte Niederlage hatten die Königlichen gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg (0:2) am 6. April dieses Jahres in der Königsklasse hinnehmen müssen.

Zuvor hatte sich der kolumbianische Klub Atlético Nacional aus Medellín den dritten Platz gesichert. Im kleinen Finale gewannen die Südamerikaner 4:3 im Elfmeterschießen gegen die Mexikaner von Club América. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (2:1) gestanden.