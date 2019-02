Real Madrid ist auf den zweiten Platz der Primera División geklettert. Dank eines 3:1 (2:1)-Siegs gegen Atlético schoben sich die Königlichen (45 Punkte) an dem Stadtrivalen (44) vorbei. Tabellenführer Barcelona (50) spielt am Sonntag noch bei Athletic Bilbao.

Den besseren Start ins Spiel erwischte Real Madrid: Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro traf unbedrängt - und sehenswert - per Seitfallzieher zur 1:0-Führung. Zuvor hatte Sergio Ramos einen Eckball von Toni Kroos per Kopf verlängert (16. Minute).

Doch die Führung hielt keine zehn Minuten: Der Franzose Antoine Griezmann lief alleine auf Real-Torhüter Thibaut Courtois zu und schob den Ball souverän durch die Beine seines Landsmanns ins Tor (25.).

Die Szene wurde vom Videoschiedsrichter überprüft. Die Verdachtsfälle: Stand Griezmann im Abseits? Hatte Atléticos Ángel Correa bei der Balleroberung vor dem Tor Reals Vinícius Júnior gefoult? Nach kurzer Unterbrechung wurde das Tor jedoch gegeben.

Rekord für Ramos

Dann traf wieder Real: Atlético-Verteidiger José Giménez foulte Vinícius Júnior an der Strafraumkante, der Schiedsrichter pfiff Elfmeter. Auch diese Entscheidung wurde überprüft, erneut blieb sie bestehen. Ramos verwandelte sicher (42.).

Für Ramos war es wettbewerbsübergreifend der elfte Saisontreffer. So viele hatte er in seiner Karriere noch nie in einer Spielzeit geschossen. Ein Grund: Er tritt seit dieser Saison vermehrt die Strafstöße (bislang zehn Tore durch Elfmeter).

In der zweiten Hälfte jubelte Atlético kurzzeitig über den vermeintlichen Ausgleich: Álvaro Morata lupfte über Real-Keeper Courtois - doch der Assistent zeigte Abseits an. Auch diese Situation wurde überprüft - und das Tor dann nicht gegeben (56.).

Stattdessen durfte Real feiern: In der 74. Minute war es Gareth Bale, der den Ball nach einem Konter aus der linken Strafraumhälfte ins Tor schoss. Atléticos Thomas wurde nach einem Foul an Kroos noch vom Platz gestellt, viel mehr passierte nicht.