Reals Champions-League-Triumph Besser geht's nicht

Wer von einer Text-Bild-Schere spricht, meint einen Fall, in dem sich die Aussage einer Nachricht und die des dazugehörigen Motivs widersprechen. Ob Zinédine Zidane damit vertraut ist, ist nicht überliefert. Jedenfalls sorgte der Trainer von Real Madrid nach dem 4:1 (1:1)-Sieg über Juventus für ein passendes Beispiel.

Am Samstagabend in Cardiff, Real hatte gerade das -Champions League-Finale gewonnen und als erste Mannschaft seit 27 Jahren den wichtigsten Vereinstitel der Welt erfolgreich verteidigt, wurde Zidane gefragt, was er nun empfinde. "Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich könnte vor Freude tanzen." Er verzog dabei keine Miene.

DPA Real-Trainer Zinédine Zidane

Ähnlich stoisch wie ihr Trainer war zuvor die Mannschaft auf dem Rasen aufgetreten. Dass Juve das Spiel begann, als liefe dieses nicht 90 Minuten sondern neun - geschenkt. Auch dass Turins Mario Mandzukic mit seinem Fallrückzieher für eines der schönsten Endspieltore der Wettbewerbsgeschichte sorgte und Real offensiv bis auf wenige Ausnahmen kaum stattfand, brachte das Zidane-Team anscheinend nicht aus der Ruhe.

Diesen Eindruck bekam zumindest vermittelt, wer hinterher den Aussagen der Madrilenen lauschte. Er habe seiner Mannschaft gesagt, sie solle einfach mehr Fußball spielen, erzählte Zidane später. Ein paar taktische Instruktionen wird er ihr auch mitgegeben haben, denn Real presste nun deutlich höher, was dazu führte, dass Juve keine Ruhe mehr ins Spiel bekam.

Tatsächlich war es erstaunlich, wie überlegen Madrid nach der Pause spielte und mit welcher Leichtigkeit das Team zu Torchancen gegen Turins berüchtigte Defensive kam. Als hätte die erste Hälfte nicht stattgefunden. Plötzlich gewannen die Madrilenen die Bälle, die zuvor Juve erobert hatte.

Beim 2:1 durch Casemiro (61. Minute) war zwar Glück dabei, weil Juves Sami Khedira den Ball entscheidend abfälschte. Bereits zuvor hatte sich der Treffer allerdings angedeutet, als Cristiano Ronaldo und Isco die mögliche Führung knapp verpassten.

Noch beeindruckender als die weiteren Tore durch Ronaldo (64.), der schon das erste Madrider Tor in der 20. Minute erzielt hatte, und Sergio Asensio (90.) war, dass Madrid Juves Offensive vollkommen lahmlegte. In der gesamten zweiten Halbzeit gaben die Italiener nur einen Schuss ab.

Es war, als hätte Real Juve sich verausgaben lassen, um dann zuzuschlagen. "Wir hatten mehr Akku im Tank", drückte Toni Kroos es etwas holprig aus. Der Nationalspieler, der mit nun drei Champions-League-Titeln in die Geschichte des deutschen Fußballs eingegangen ist, befand, dass Juve "nach dem 2:1 Schwierigkeiten hatte, zurückzukommen." Den Italienern fehlte genau die Abgeklärtheit, die Real auszeichnete.

Real schlägt Bayern, Atlético und Juventus

Triumphe von Real Madrid sind oft mit einem "Aber" versehen. Als sie im vergangenen Jahr die Champions League gewannen, belächelten Kritiker den vergleichsweise einfachen Weg ins Finale. Davon kann diesmal keine Rede sein. Madrid hat die Bayern geschlagen, Atlético ausgeschaltet und nun vier Tore gegen eine Abwehr erzielt, die zuvor im gesamten Wettbewerb nur drei Treffer kassiert hatte. Verdienter kann ein Titel nicht sein.

Dabei hatte sich in den vergangenen Jahren der Glaube festgesetzt, dass die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League nicht zu schaffen sei. Selbst dem Ausnahmeteam des FC Barcelona unter Pep Guardiola war das verwehrt geblieben, dabei gilt es vielen als das Beste der Neuzeit. Wer von den stärksten Fußballteams der Geschichte spricht, der muss nach nun drei Titeln vier Jahren in der Königsklasse auch das Real von Zidane nennen. Kein Aber.

Auf die Frage nach Madrids Erfolgsgeheimnis erhielt man in Cardiff meist zwei Antworten: Die Zufriedenheit sei sehr hoch in der Mannschaft, und dann sei da eben noch Ronaldo. Man könne noch so schön Fußball spielen, am Ende brauche es eben jemanden, der die Tore mache, sagte Kroos über seinen Mitspieler. "Ich habe wichtige Tore geschossen", sagte Ronaldo über sich selbst, um dann brav das Team zu loben, das nach der Pause die beste Halbzeit der Saison gespielt habe.

DPA Toni Kroos

Er selber war wie so oft in den vergangenen Monaten eigentlich nur bei seinen Treffern zu sehen. Das ist eine Folge davon, dass Ronaldo sein Spiel umgestellt hat. Statt von der Seitenlinie ins Zentrum zu ziehen und den Abschluss zu suchen, lauert er im gegnerischen Strafraum. Internetclips, die ihn beim fünffachen Übersteiger zeigen, gibt sein neuer Stil nicht mehr her. Meist kommt Ronaldo nur noch auf einen Ballkontakt pro Abschluss, er spielt nur noch für diese kurzen Momente rund um den Elfmeterpunkt.

Solange Ronaldo in dieser Form spielt, solange wird Real Titel gewinnen. Wie lange das der Fall sein wird, ist die große Frage in Madrid. Der Portugiese ist 32 Jahre alt, für einen Profi im modernen Fußball ist das beachtenswert.

Bei der Ehrung zum Spieler des Spiels wurde Ronaldo gefragt, ob er den Triumph jetzt erstmal auskosten wolle. Er schüttelte den Kopf. Zwei, drei Tage Urlaub werde er machen, dann stünden die WM-Qualifikationsspiele gegen Lettland und die Färöer an, ehe es zum Confed-Cup gehe. "Ich bin total motiviert", sagte Ronaldo. Im Gegensatz zu seinem Trainer nahm man ihm das wirklich ab.

Juventus - Real Madrid 1:4 (1:1)

0:1 (20.) Ronaldo

1:1 (27.) Mandzukic

1:2 (61.) Casemiro

1:3 (64.) Ronaldo

1:4 (90.) Asensio

Juventus: Buffon - Barzagli (67. Cuadrado), Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic (71. Marchisio), Khedira, Sandro - Dybala (78. Lemina) - Higuaín, Mandzukic.

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos (89. Morata), Casemiro, Modric - Isco (82. Asensio) - Benzema (77. Bale), Ronaldo.

Schiedsrichter: Brych (Deutschland)

Zuschauer: 66.000

Gelbe Karten: Dybala, Pjanic, Sandro, Cuadrado - Ramos, Carvajal, Kroos.

Gelb-Rot: Cuadrado (84.).