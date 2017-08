Spanischer Supercup Real holt zweiten Titel der Saison

Real Madrid hat sich schon vor dem Ligastart den zweiten Titel der Saison gesichert. Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane gewann das Rückspiel des spanischen Supercups nach Treffern von Marco Asensio (4. Minute) und Karim Benzema (39.) 2:0 (2:0) gegen den FC Barcelona. Bereits das Hinspiel hatte Real 3:1 gewonnen. In der vergangenen Woche hatte sich Real nach einem Sieg gegen Manchester United schon den europäischen Supercup gesichert.

Auch ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo begann Real vor eigenem Publikum, als müssten sie einen Rückstand aufholen. Die Gäste wurden schon am eigenen Strafraum beim Spielaufbau attackiert und zu Fehlern gezwungen. Schon früh erzielte Asensio mit einem wunderbaren Schuss aus 25 Metern die 1:0-Führung.

Auch nach der Führung blieb Real die deutlich bessere Mannschaft. Lucas Vázquez hatte die beste Gelegenheit auf 2:0 zu erhöhen, er traf mit seinem Schuss aber nur den Pfosten (33.). Sechs Minuten später machte es Benzema besser, der Gegenspieler Samuel Umtiti mit einer Drehung aussteigen ließ. In der zweiten Halbzeit nahmen auch die Gastgeber Tempo aus dem Spiel und kamen nur noch selten gefährlich vor das gegnerische Tor.

Und Barça? Die Gäste waren vor allem in der ersten Halbzeit deutlich unterlegen. Die beste Chance hatte Lionel Messi, der mit seinem Schuss aber nur die Unterkante der Latte traf (53.). Davon abgesehen machte sich im Angriff das Fehlen des zu Paris Saint-Germain abgewanderten Neymar bemerkbar, in der Verteidigung hatte Barça immer wieder Probleme im Spielaufbau und stand in den entscheidenden Situation nicht eng genug am Gegenspieler.