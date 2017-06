Reals Titelverteidigung in der Champions League Eine richtig große Mannschaft

Die Frage des Spiels: Schafft es Gianluigi Buffon auf der Zielgerade seiner Karriere endlich, den Champions-League-Titel zu gewinnen? Der italienische Torhüter war im Vorfeld des Finals in Cardiff anscheinend der entscheidende Faktor, wenn es bei neutralen Beobachtern um Ausschläge auf der Sympathieskala zwischen Real Madrid und eben Buffons Juventus ging. Sollte dem 39 Jahre alten Torwart die Krönung verwehrt bleiben, gelingt Real Historisches: die erste Titelverteidigung seit Gründung der Champions League.

Das Ergebnis: Eine Halbzeit lang war es packend, danach wurde es deutlich. Real siegte 4:1, hier geht es zum Spielbericht.

Opening Ceremony: Fußball-Romantiker sahen sich in den Minuten direkt vor Anpfiff erneut bestätigt - der moderne Fußball beschreitet falsche Wege. Vor einer Woche sang Helene Fischer in der Pause des deutschen Pokalfinals, in Cardiff traten die Black Eyed Peas auf. Immerhin wurde die US-amerikanische Band, anders als Fischer in Berlin, nicht ausgepfiffen. Ob das die von viel Pyrotechnik begleitete Show besser gemacht hat? Nein.

AP Das Tor von Mario Mandzukic

Erste Hälfte: Wer im Vorfeld des Spiels ZDF-Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn gelauscht hatte, hätte von der Anfangsphase extrem überrascht sein müssen. Denn der laut dem Oliver-Doppel "mit Top-Stars gespickte Favorit" Real wurde von Juves Tempo, Passsicherheit und Kompaktheit überrascht - bei den Fernschüssen von Gonzalo Higuaín (4. Minute) und Miralem Pjanic (7.) war Real-Torwart Keylor Navas früh gefordert. Real hat aber einen gewissen Cristiano Ronaldo, der nach Doppelpass mit Dani Carvajal gleich die erste Torchance der diesmal in lila gekleideten Madrilenen per Flachschuss ins linke Eck nutzte (20.). Noch sehenswerter war allerdings der Ausgleich: Alex Sandro leitete einen langen Pass von Leonardo Bonucci direkt zu Higuaín weiter, der wiederum Mandzukic bediente. Der Kroate nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an und überwand Navas mit einem Fallrückzieher (27.). Höhepunkt einer finalwürdigen ersten Halbzeit.

Vote Schönstes Champions-League-Finaltor der Historie Wer hat es geschossen? Dejan Savicevic (AC Milan, 1994)

Lars Ricken (BVB, 1997)

Alessandro del Piero (Juventus, 1997)

Steve McManaman (Real, 2000)

Zinédine Zidane (Real, 2002)

Paolo Maldini (AC Milan, 2005)

Hernán Crespo (AC Milan, 2005)

Mario Mandzukic (Juventus, 2017)

Dieser Ronaldo trifft nie in Finals. Nie: Der Superstar, privat nach SPIEGEL-Recherchen in den Schlagzeilen, muss mit dem Vorwurf leben, in Finalspielen stets abzutauchen. Sagt zumindest Lothar Matthäus. Nach 2008 (für Manchester United) und 2014 war der Führungstreffer 2017 jedoch schon sein dritter Finaltreffer in der Champions League, der vierte sollte noch folgen. Zudem verwandelte er 2016 den entscheidenden Schuss im Elfmeterschießen.

3 – Cristiano Ronaldo has now scored in three Champions League finals, more than any other player. Stage. — OptaJoe (@OptaJoe) 3. Juni 2017

Der Boss schmollt, die Social-Media-Abteilung (leider) nicht: Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern, hatte im Vorfeld angekündigt, das Finale aus Verärgerung über Bayerns angeblich von Schiedsrichter Viktor Kassai beeinflusster Viertelfinal-Niederlage gegen Real nicht zu schauen. Hätte er es doch allen seinen Mitarbeitern befohlen, wie dieser Tweet in Anspielung auf Mandzukics Bayern-Vergangenheit zeigt:

He learned that at Säbener Straße...#UCLfinal — FC Bayern US (@FCBayernUS) 3. Juni 2017

Zweite Hälfte: War Juventus vor der Pause die etwas bessere Mannschaft, konnte Real im zweiten Durchgang sein Spiel deutlich besser auf den Rasen bringen. Und wurde früh belohnt: Ein von Sami Khedira abgefälschter Schuss von Casemiro schlug unhaltbar für den tragischen Helden Buffon neben dem linken Pfosten ein (61.). Drei Minuten später traf Ronaldo nach Vorarbeit von Luka Modric ein zweites Mal (64.). Juve wirkte beeindruckt, Reals Angriffsmaschine kam ins Rollen und die Dame aus Turin wirkte wie ihr Adjektiv: alt. Bei Madrid kam in der Schlussphase der junge Marco Asensio und traf zum 4:1-Endstand (90.).

Erkenntnis des Spiels: Oliver Kahn hat mehr Ahnung als Lothar Matthäus. Kahns Top-Favorit Real demonstrierte seine Stärke und der von Matthäus kritisierte Ronaldo traf doppelt. Das Team von Trainer Zinédine Zidane entwickelt sich zu einer der größten Mannschaften der Fußballgeschichte.

Juventus - Real Madrid 1:4 (1:1)

0:1 (20.) Ronaldo

1:1 (27.) Mandzukic

1:2 (61.) Casemiro

1:3 (64.) Ronaldo

1:4 (90.) Asensio

Juventus: Buffon - Barzagli (67. Cuadrado), Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic (71. Marchisio), Khedira, Sandro - Dybala (78. Lemina) - Higuaín, Mandzukic.

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos (89. Morata), Casemiro, Modric - Isco (82. Asensio) - Benzema (77. Bale), Ronaldo.

Schiedsrichter: Brych (Deutschland)

Zuschauer: 66.000

Gelbe Karten: Dybala, Pjanic, Sandro, Cuadrado - Ramos, Carvajal, Kroos.

Gelb-Rot: Cuadrado (84.).