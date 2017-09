Spanische Liga Real patzt schon wieder zu Hause

Real Madrid kommt in der spanischen Liga nicht in Schwung. Die Königlichen verloren ihr Liga-Heimspiel gegen Real Betis Sevilla 0:1 (0:0). Antonio Sanabria erzielte den Siegtreffer für die Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit. Damit verschärft sich die Heimkrise von Real: Schon die ersten beiden Saisonspiele auf eigenem Platz hatte das Team um Trainer Zinedine Zidane nicht gewinnen können.

Real verpasste zudem den alleinigen Weltrekord für Pflichtspiele mit mindestens einem Tor und bleibt damit wie der brasilianische Spitzenklub FC Santos zu Zeiten von Pelé bei 73 Pflichtspielen mit Torerfolgen hintereinander stehen.

Der Meister liegt damit nach fünf Spieltagen bereits sieben Punkte hinter Tabellenführer Barcelona. Erstmals seit mehr als einem Jahr blieb Real in einem Spiel zudem ohne eigenen Treffer. Ronaldo kehrte nach seiner Fünf-Spiele-Sperre wegen eines Schubsers gegen den Schiedsrichter im Supercup-Finale gegen Barcelona zurück, blieb insgesamt aber blass.

Real war zwar deutlich überlegen, scheiterte aber mehrfach am herausragenden Betis-Keeper Antonio Adán. Offensiv wurden die Gäste in der zweiten Hälfte mutiger: In der 55. Minute hatte Francis die Riesengelegenheit zum 0:1. Er schoss den Ball allerdings freistehend über das Tor. Besser machte es Sanabria kurz vor dem Abpfiff.