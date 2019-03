Von Krise haben sie bei Real Madrid schon in den vergangenen Wochen viel geredet - jetzt aber steckt der spanische Rekordmeister ganz tief drin. Erst verlor der Klub daheim zweimal in Folge gegen den Erzrivalen FC Barcelona in Pokal und Liga - jetzt ist zudem in der Champions League Schluss. Real verlor das Rückspiel im Achtelfinale 1:4 (0:2) gegen Ajax Amsterdam. Der Titelverteidiger ist raus.

Dabei hielten die Königlichen nach dem 2:1-Hinspielsieg in den Niederlanden alle Trümpfe in der Hand. Kapitän Sergio Ramos hatte sich in der Schlussphase der Partie sogar absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt, um fürs Rückspiel gesperrt sein zu können und im Viertelfinale wieder aufzulaufen. Damit hat sich Ramos nun heftig verkalkuliert.

Bereits nach 18 Minuten lag Real mit zwei Toren im Rückstand, das war dem Verein in der Champions League noch nie passiert. Zweimal hatte Ajax-Offensivmann Dusan Tadic mit glänzender Vorarbeit die Torschützen eingesetzt, zunächst traf Hakim Ziyech in der 6. Minute, dann der Brasilianer David Neres. Beide zeigten sich ungerührt vor Real-Torwart Thibaut Courtois und verwandelten eiskalt.

REUTERS Ajax im Freudentaumel

Real hatte durchaus stürmisch angefangen und durch Verteidiger Raphael Varane noch vor dem 1:0 die Latte des Amsterdamer Tores getroffen. Danach jedoch schlugen die Gäste zu. Real hatte dazu noch Verletzungspech. Schon nach einer halben Stunde war Trainer Santiago Solari zwei Mal zum Wechseln gezwungen worden. Lucas Vasquez und der junge Stürmerstar Vinicius mussten den Platz verlassen und wurden durch Gareth Bale und Marco Asensio ersetzt.

Bis zur Pause mühte sich Real um den Anschluss, mehr als ein Außenpfostenschuss von Bale sprang nicht heraus. Nach dem Wechsel eröffnete Real mit wütenden Attacken, der Treffer fiel aber wieder auf der anderen Seite. Ajax startete einen lehrbuchmäßigen Konter, diesmal war es Tadic selbst, der sehenswert abschloss. Da zuvor der Ball im Seitenaus zu sein schien, musste Schiedsrichter Felix Brych den Videobeweis bemühen. Die Unparteiischen brauchten danach mehrere Minuten, bis sie ihre Entscheidung gefällt hatten: das Tor zählte. Damit war das Aus für Real so gut wie besiegelt.

Ein bisschen Hoffnung schöpften die Gastgeber noch einmal nach 70 Minuten, als Asensio ins lange Eck traf. Doch schon zwei Minuten später war es damit schon wieder zu Ende: Lasse Schöne rundete den Ajax-Sieg mit einem überragenden Freistoßtor zum 4:1 ab. Ein perfekter Abschluss.

Real-Verteidiger Nacho sah in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Auch das passte zu diesem Abend.

Real Madrid - Ajax Amsterdam 1:4 (0:2)

0:1 Ziyech (7.),

0:2 Neres (18.),

0:3 Tadic (62.),

1:3 Asensio (70.),

1:4 Schöne (72.)

Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon - Casemiro (87. Valverde) - Kroos, Modric - Lucas Vazquez (29. Bale), Benzema, Vinicius Junior (35. Asensio).

Amsterdam: Onana - Mazraoui (80. Veltman), de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (74. de Wit) - van de Beek, de Jong - Ziyech, Tadic, Neres (73. Dolberg).

Schiedsrichter: Brych (Deutschland)

Zuschauer: 77.013

Gelb-Rote Karte: Nacho wegen unsportlichen Verhaltens (90.+3)

Gelbe Karten: Carvajal - Mazraoui (3)