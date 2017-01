Primera División Real Madrid gelingt Historisches

Real Madrid hat einen neuen Rekord im spanischen Fußball aufgestellt. Der Rekordmeister deklassierte zum Auftakt des 17. Spieltags der Primera División den abstiegsgefährdeten FC Granada 5:0 (4:0). Die Mannschaft um Nationalspieler Toni Kroos blieb damit zum 39. Mal in Folge ungeschlagen.

Dank des Erfolgs egalisierten die Königlichen den bisherigen Bestwert von Erzrivale FC Barcelona aus dem Jahr 2016. Seine bisher letzte Niederlage kassierte der amtierende Champions-League-Sieger am 6. April 2016 beim 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim Bundesligist VfL Wolfsburg.

Durch den klaren Sieg gegen Granada hielt Tabellenführer Real (40 Punkte) Verfolger Barcelona (34) auf Distanz. Der Titelverteidiger aus Katalonien kann am Sonntagabend (20.45 Uhr) beim FC Malaga den Rückstand auf den Spitzenreiter wieder auf drei Punkte verkürzen, hat dann jedoch eine Partie mehr als Real absolviert. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten zweimal Isco (12. Minute, 31.), Karim Benzema (21.) und Cristiano Ronaldo (27.) mit seinem elften Saisontreffer innerhalb von 19 Minuten für klare Verhältnisse. Mittelfeldspieler Casemiro (58.) stellte nach der Pause den Endstand her.