In Abwesenheit von Kapitän Sergio Ramos hat Real Madrid bei UD Levante 2:1 (1:0) gewonnen und so den Abstand zu Tabellenführer FC Barcelona konstant bei neun Punkten gehalten. Die Katalanen hatten am Tag zuvor in Sevilla gewonnen.

Die Abwesenheit des Abwehrchefs machte sich schon in der ersten Hälfte bemerkbar, denn Levante kam gleich mehrfach zu aussichtsreichen Chancen. Bester Spieler in einer über weite Strecken enttäuschenden Real-Mannschaft war Toni Kroos, der jeden seiner 34 Pässe im ersten Durchgang zum Mitspieler brachte.

100% - @ToniKroos hat jeden seiner 34 Pässe in der 1. Halbzeit gegen Levante an den Mann gebracht, 19 davon in der gegnerischen Hälfte. Passmaschine. pic.twitter.com/V5oZwbhZJF — OptaFranz (@OptaFranz) February 24, 2019

Kurz vor der Pause bekam Real einen Elfmeter zugesprochen. Luka Modric hatte Enis Bardhi an der Hand getroffen. Schiedsrichter Ignacio Iglesias Villanueva pfiff direkt, prüfte die Videobilder und blieb bei seiner Entscheidung. In Abwesenheit von Elfmeterschütze Ramos trat Karim Benzema an und erzielte die Führung (43. Minute).

Roger Marti, der zuvor bereits am Pfosten gescheitert war - natürlich zweimal - schoss in der 60. Minute den Ausgleich für Levante. In der 76. Minute kam Casemiro im Strafraum der Gastgeber zu Fall. Wieder pfiff der Schiedsrichter, vergewisserte sich erneut am Monitor und bestätigte seine nicht ganz so eindeutige Entscheidung. Gareth Bale, der erst zwei Minuten zuvor für Benzema gekommen war, traf zum 2:1 (78.).

Zweiter Elfer für Real Madrid! pic.twitter.com/O0qN4Ig8uR — DAZN DE (@DAZN_DE) February 24, 2019

In einer turbulenten Schlussphase stand wiederholt Referee Iglesias Villanueva im Mittelpunkt: Zunächst schickte er Ramos-Vertreter Nacho nach Foul an Levantes Raphael Dwamena mit seiner zweiten Gelben Karten vom Platz (86.), dann gab er auch Gelb-Rot für die Gastgeber (88.) - für einen Auswechselspieler. Pedro Lopez beschwerte sich wiederholt lautstark von der Levante-Bank aus und wurde von Iglesias Villanueva jeweils mit Gelb verwarnt.

Am Ende siegte Real Madrid und steht nun vor einem doppelten Clásico: Am Wochenende trifft das Team im Halbfinale der Copa del Rey auf den FC Barcelona, Samstag treffen beide Klubs in der Liga aufeinander. Beide Spiele finden im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid statt.