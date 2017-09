Primera División Der nächste Rückschlag für Real Madrid

In seinem 100. Spiel in der Primera División hat Toni Kroos beim 1:1 (1:1) gegen UD Levante den nächsten Dämpfer für Titelverteidiger Real Madrid nicht verhindern können. Schon vor der Länderspielpause hatte der Meister überraschend Unentschieden gegen Valencia gespielt. Mit fünf Punkten liegt Real nun vorerst auf Platz vier. Hauptkonkurrent FC Barcelona trifft erst am Abend im Stadtduell auf Espanyol, hat aber schon jetzt sechs Punkte auf dem Konto.

Levante ging nach zwölf Minuten durch Iván López Álvarez in Führung. Den Ausgleich besorgte Lucas Vázquez (36.) mit einem Abstauber, nachdem Sergio Ramos mit seinem Kopfball nach einer Ecke von Kroos noch am Keeper Raúl Fernández gescheitert war.

Real musste weiter ohne den für fünf Spiele gesperrten Weltfußballer Cristiano Ronaldo auskommen und verlor nach 29 Minuten auch noch Stürmer Karim Benzema, der sich am Knöchel verletzte. Eine Rote Karte für den Brasilianer Marcelo wegen Nachtretens rundete eine Minute vor dem Abpfiff das Negativ-Ergebnis für Real ab.

Das 100. Ligaspiel von Kroos hat hingegen historischen Wert: Er ist erst der fünfte Deutsche, der es auf hundert Spiele in der Primera Divisón bringt. Spitzenreiter in dieser Rubrik ist Bernd Schuster, der für den FC Barcelona und Real Madrid insgesamt 316 Partien spielte. Danach folgt Uli Stielike mit 215 Einsätzen. Mesut Özil (105) und Sami Khedira (102) dürfte Kroos noch in diesem Jahr übertreffen.

Real Madrid - UD Levante 1:1 (1:1)

1:0 López Álvarez

1:1 Vázquez

Real Madrid: Casilla - Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo - Llorente (62. Isco), Kroos, Vázquez (73. Kovacic), Asensio, Theo - Benzema (29. Bale)

UD Levante: Fernández - Ivan López (20. Pedro López), Postigo, Chema, Tono - Lerma, Rober, Campana - López Álvarez (68. Samuel), Alegría (55. Boateng), Jason

Schiedsrichter: Alejandro José Hernández

Zuschauer: 67.789

Gelbe Karten: Ramos, Carvajal / Lerma, Alegría, Boateng

Rote Karten: Marcelo / -