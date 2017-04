Real unterliegt Barça Messi entscheidet turbulenten Clásico

Der FC Barcelona hat das Rennen um die spanische Meisterschaft noch einmal spannend gemacht. Der Titelverteidiger kam am Sonntag in der 174. Auflage des Clásico in der Primera División bei Real Madrid zu einem 3:2 (1:1) und verdrängte die Königlichen vorerst von der Tabellenspitze.

Casemiro (28.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, nur fünf Minuten später gelang Lionel Messi der Ausgleich für die Katalanen. Der ehemalige Schalker Ivan Rakitic erzielte in der 73. Minute dann die Führung für Barcelona. Real-Kapitän Sergio Ramos (78.) sah nach einem harten Foul gegen Messi Rot. Dennoch schaffte der eingewechselte James Rodríguez (86.) trotz Unterzahl das 2:2 für Madrid. Doch erneut war es Messi, der in der Nachspielzeit den Sieg für Barcelona sicherte.

Zu den stärksten Spielern bei Barça zählte neben dem Doppeltorschützen Messi Torhüter Marc-André ter Stegen. Durch den Erfolg rangiert Barcelona aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Rivalen aus der Hauptstadt. Real hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.