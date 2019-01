La Liga Bereits sechste Saisonniederlage für Real Madrid

Die Hinrunde der spanischen Liga ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber schon jetzt kann man sagen: Es ist keine leichte Saison für Real Madrid. Am 18. Spieltag kassierte das Team bereits die sechste Niederlage, drei Tage nach einem 2:2 beim FC Villarreal verlor Real zu Hause 0:2 (0:1) gegen Real Sociedad aus San Sebastián.

Mit 30 Punkten steht Madrid auf dem fünften Tabellenplatz und weiterhin sieben Zähler hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Mit einem Sieg am Abend in Getafe können die Katalanen ihren Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen. Real Sociedad ist mit 22 Punkten Tabellenelfter.

Bereits in der dritten Minute verwandelte Sociedads Willian José da Silva nach Foulspiel des Brasilianers Casemiro den fälligen Strafstoß. Per Kopfball erhöhte Rubén Pardo auf 2:0 (83.). Madrids Lucas Vázquez wurde wegen wiederholten Foulspiels in der 61. Minute vom Platz gestellt.

Für Imanol Alguacil war es der erste Sieg im ersten Spiel als Trainer von Real Sociedad. Der Baske hatte im Dezember Asier Garitano abgelöst.

Real Madrid - Real Sociedad 0:2 (0:1)

0:1 Willian José (3. Minute, Foulelfmeter)

0:2 Ruben Pardo (83.)

Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, T. Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius Junior

San Sebastian: Rulli - Aritz, D. Llorente, Hector Moreno, Munoz - Illarramendi, Zurutuza - Januzaj, Merino, Oyarzabal - Willian José

Schiedsrichter: Jose Luis Munuera Montero

Gelb-Rot: Vazquez (61.)

Gelbe Karten: Marcelo, Modric, Isco - Willian José