Primera División 0:3 in Eibar - Real verliert erstmals unter Solari

Wer dachte, Real Madrid habe seine Krise mit der Beförderung von Santiago Solari zum Chefcoach hinter sich gelassen, hat sich getäuscht: Beim Tabellen-13. SD Eibar unterlag Real 0:3 (0:1) und hatte dabei sogar Glück, nicht noch mehr Tore kassiert zu haben.

Gonzalo Escalante (16. Minute), Sergi Enrich (52.) und Kike (57.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, die insgesamt 14 Schüsse abgegeben hatten (acht davon aufs Tor). Real kam auf neun (drei aufs Tor). In der Tabelle der Primera División bleibt Madrid Sechster, der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona beträgt vier Punkte. Barça tritt am Abend im Topspiel bei Atlético an (20.45 Uhr; Stream: Dazn; Liveticker SPIEGEL ONLINE). Eibar, das erstmals in seiner Geschichte gegen Real gewonnen hat, ist Siebter.

JUAN HERRERO/EPA-EFE/REX Santiago Solari

Für Solari war es das erste Spiel als offizieller Chefcoach des Klubs. Er hatte den Posten im Oktober interimsweise übernommen, nachdem sich Real zuvor von Julen Lopetegui getrennt hatte. Unter Lopetegui hatte das Team nur vier der ersten zehn Ligaspiele gewonnen, nach einem 1:5 gegen Barcelona musste der Trainer gehen.

Unter Solari, der zuvor Reals zweite Mannschaft trainiert hatte, schien es aufwärts zu gehen. Nach vier Siegen in vier Pflichtspielen und einem Torverhältnis von 15:2 wurde der Argentinier befördert.