Im Supercup gegen Atlético Weltmeister Varane patzt, Real verliert

Atlético Madrid hat zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den europäischen Supercup gewonnen. Die Mannschaft des wegen einer Sperre erneut auf der Tribüne zuschauenden Trainer Diego Simeone siegte in der estnischen Hauptstadt Tallinn gegen Champions-League-Sieger Real Madrid 4:2 (1:1, 2:2) nach Verlängerung. Beide Teams hatten gute Phasen und scheinen für den Saisonauftakt in der Primera División gerüstet.

Atlético ging bereits in der ersten Minute durch Diego Costa in Führung, zog sich in der Folge aber zurück und so kam Real immer besser ins Spiel. Ohne den zu Juventus gewechselten Cristiano Ronaldo setzte der neue Trainer Julen Lopetegui auf Karim Benzema im Sturmzentrum und auf ein kompakteres Mittelfeld mit Casemiro und Toni Kroos im Zentrum und Gareth Bale, Isco und Marco Asensio in der Offensive.

Nach einer Flanke von Bale traf Benzema zum 1:1 (27. Minute), nach der Pause verwandelte Sergio Ramos einen Handelfmeter (63.). Atlético tat sich schwer, kam nur selten auf das von Keylor Navas gehütete Tor - Zugang Thibaut Courtois stand nach seinem späten Wechsel noch nicht im Real-Kader. Und so brauchte es einen Fehler von Linksverteidiger Marcelo, der Diego Costa seinen zweiten Treffer bescherte (79.).

AFP Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo

In der Verlängerung vertändelte Weltmeister Raphael Varane den Ball am eigenen Strafraum, Thomas flankte in die Mitte und Saul Niguez schoss den Ball volley in den rechten Torwinkel (98.). Als Koke kurz darauf den vierten Atlético-Treffer erzielte, war das Spiel entschieden. Kroos spielte 102 Minuten, war dabei ein umsichtiger Organisator und spielte wie gewohnt kaum Fehlpässe.

Am kommenden Wochenende startet die Primera División in die Saison. Real empfängt am Sonntag (22.15 Uhr) den FC Getafe, Atlético steht am Montag (20 Uhr) auswärts beim FC Valencia vor eine schwierigen Aufgabe.

Real Madrid - Atletico Madrid 2:4 (2:2, 1:1) n.V

0:1 Diego Costa (1.)

1:1 Benzema (27.)

2:1 Ramos (63., Handelfmeter)

2:2 Diego Costa (79.)

2:3 Saul Niguez (98.)

2:4 Koke (104.)

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos (102. Mayoral), Casemiro (76. Ceballos), Isco (83. Vazquez) - Bale, Benzema, Asensio (57. Modric).

Atletico: Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Lucas - Lemar (90.+1 Thomas), Rodri (71. Vitolo), Saul, Koke - Diego Costa (108. Gimenez), Griezmann (57. Correa). Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Gelbe Karten: Asensio, Ceballos, Marcelo, Modric, Ramos - Costa, Correa, Vitolo Zuschauer: 10.000