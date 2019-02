Als der Elfmeterpfiff ertönte, verließen die ersten Zuschauer im Santiago Bernabéu ruckartig ihre Plätze. Dabei waren noch 20 Minuten zu spielen, konnte dieser Elfmeter für den FC Barcelona ja auch daneben gehen, Real Madrid den Antrieb für eine Schlussoffensive finden. Nein. Die Fans wussten: Mehr ist nicht drin, die Partie ist verloren, wie so viele zuvor in dieser komplizierten Saison. Tatsächlich verpassten sie nichts außer der finalen Demütigung. Luis Suárez verwandelte den Elfmeter per Panenka-Lupfer.

Es war das Tor zum 3:0-Endstand für ein Barcelona, das damit zum sechsten Mal nacheinander im spanischen Pokalfinale steht und die Trophäe zum fünften Mal in Serie gewinnen kann, wenn es am 25. Mai auf Valencia oder Betis Sevilla trifft. Es war außerdem schon die zweite Packung der Saison für Real gegen den Erzrivalen nach einem 1:5 auswärts in der Liga, und gar die dritte in den vergangenen Jahren zuhause. 0:4 im November 2015, 0:3 im Dezember 2017, jetzt wieder 0:3. Das Clásico-Ergebnis vom Mittwoch: ein Klassiker.

AFP Luis Suárez trifft per Panenka-Elfmeter

Und doch war diesmal vieles anders. Denn Madrid, seit April 2016 sieglos gegen den Rivalen, scheiterte nicht an falscher Taktik, mangelndem Teamspiel oder gar einem überragenden Barça. Madrid scheiterte an einer für diesen großen Klub geradezu blamablen Harmlosigkeit im Angriff. Die Engländer schreiben nach solchen Spielen gern von "boys against men". Die einen machen das Spiel, die weiten Wege und die Kombinationen. Die anderen die Treffer. Die einen toben sich aus, die anderen warten auf ihren Moment. 14:4 Torschüsse zählten die Statistiker am Ende für Madrid, doch man braucht sich nur die Sequenz zwischen der 68. und der 69. Minute anschauen, um alles über diese Partie zu wissen.

Da zeigte Vinicius, Reals famoser Teenager, all sein Talent, als er Busquets stehen ließ, Semedo auswich, Pique verlud. Aber das Tor traf er wieder nicht. Im Gegenzug startete Barça einen Konter über rechts, Ousmane Dembélé stieß in den Rücken der Abwehr, und seine Hereingabe drückte Real-Verteidiger Raphael Varane zum 0:2 über die Linie, ehe es hinter ihm Suárez getan hätte. Nach dem gleichen Muster, nur über links, war in der 50. Minute das 0:1 gefallen. Dembélé steil hinter den Außenverteidiger geschickt, Ablage in die Mitte, Suárez, Tor.

Barcelona reicht ein dürftiger Auftritt

"Wir haben alles für diesen Wettbewerb gegeben", haderte Trainer Santiago Solari später. Genau das machte die Niederlage für Real so bitter. Barça hat diese Saison nicht alles für die Copa gegeben. Nach einem 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel bei Sevilla mit etlichen Ersatzleuten sagte Gerard Piqué, "wenn wir es umbiegen, gut, wenn nicht, dann eben ein anderes Jahr", und noch im Halbfinal-Hinspiel (1:1) ließ Trainer Ernesto Valverde die rekonvaleszenten Lionel Messi und Dembélé vorsichtshalber auf der Bank. Auch der spielerisch dürftige Auftritt im Bernabéu wird nicht als Feuerwerk in die Annalen eingehen. Barça hat also viel weniger investiert als Real, aber viel mehr herausbekommen, und Innenverteidiger Clement Lenglet wusste auch warum, als er über Suárez sprach: "In diesen Spielen erscheinen die großen Spieler".

AFP Vinicius (l.) und Lionel Messi

Wo sind die großen Spieler bei Real? Nicht vor dem gegnerischen Tor. Vincius zeigte wieder hinreißende Kreativität und Rhythmuswechsel, konnte aber Marc-André ter Stegen bei vier klaren Einschussmöglichkeiten allein in der ersten Halbzeit nicht mal eine Parade abverlangen - entweder er vertändelte oder schoss über das Tor. Der Deutsche rettete dafür glänzend gegen einen Kopfball von Sergio Reguilón, nachdem Vinicius aufgelegt hatte. So unausgegoren noch seine Abschlüsse, so brillant sind schon die Assists des 18-Jährigen. Die und dazu die Effizienz eines gewissen Portugiesen, der in neun Jahren 450 Tore erzielt hatte - was könnte das für eine Show ergeben.

"Donde está CR7?", sangen die Barça-Fans in der Stille der letzten Minuten: "Wo ist CR7?" Nie traf dieser in Spanien bekannte Spottgesang so sehr ins Schwarze wie an diesem Abend. Nie stürzte das Luftschloss von Präsident Florentino Pérez so krachend zusammen wie im bisher wichtigsten Saisonspiel. Gareth Bale und Karim Benzema würden es schon richten, hatte Pérez gehofft, als er Ronaldo ersatzlos ziehen ließ. Doch Bale - erneut nur eingewechselt - und Benzema richten es nur in unwichtigen Spielen. Gegen Barça also gerade mal wieder nicht. Schon orakelt Ex-Klubchef Ramón Calderón mit Insiderwissen: "Ich habe den Eindruck, und noch ein bisschen mehr als den, dass nächste Saison wieder José Mourinho auf der Real-Bank sitzen wird."

Wenn der Name Mourinho fällt, ist Alarmstufe Rot in Madrid. Das einfachste Schutzschild, der greifbarste Titel ist weg, in der Liga ist man neun Punkte hinten dran, und ein neuerliches Husarenstück in der Champions League vermochte sich nach der Ernüchterung dieses Abends keiner vorzustellen. "Dass Barça dir drei Stück reinhaut, ohne gut zu spielen, das ist hart", sagte Klublegende Predrag Mijatovic. "Ich weiß nicht, wie sich die Spieler von diesem Schlag erholen können". Bis Samstag müssen sie es geschafft haben. Dann geht es in der Liga weiter: mit dem nächsten Clásico.