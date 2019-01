Stellen Sie sich vor, der FC Bayern München würde im Sommer den Abgang von Robert Lewandowski verkünden und dafür einen 18-Jährigen verpflichten, den nur Fußballinsider kennen.

Real Madrid tat vor dieser Saison in etwa das: Der erfolgreichste Klub der vergangenen Jahre ließ den erfolgreichsten Stürmer ziehen, Cristiano Ronaldo ging zu Juventus nach Italien. Kurz darauf präsentierte Real Vinícius Júnior, einen 18-jährigen Brasilianer, dessen Verpflichtung schon festgestanden hatte, seit dieser 16 war. Real würde schon noch einen Starstürmer holen, dachte man. Schließlich hatte Ronaldo im Schnitt rund 49 Saisontore erzielt. Doch es kam niemand.

Mittlerweile ist die Hälfte der Spielzeit beinahe vorbei, und Madrid singt den Ronaldo-Blues noch lauter als im Sommer. Reals Zwischenbilanz: sechs Ligapleiten, Tabellenplatz fünf in La Liga, 1:5 gegen Barcelona verloren, früher Trainerwechsel, die Abwehr wackelt, der Angriff lahmt. Von einer Krise, wie sie die Bayern hierzulande erlebten, können die Königlichen nur träumen.

Gerade die fehlenden Tore stehen im Fokus. 26 Treffer in 18 Ligaspielen, so harmlos war Real seit 1993/1994 nicht mehr. Womit wir wieder bei Ronaldo wären. Ist sein Wechsel allein der Grund für Madrids Misere?

"Real in Trümmern"

Der vergangene Sonntag, das Ligaspiel gegen den Tabellen-15., Real Sociedad San Sebastián. Es dauert 155 Sekunden bis zum 0:1, am Ende verlieren die Königlichen 0:2, der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona wächst auf zehn Punkte, die Zeitung "Marca" wird hinterher von der "Ruine Real" schreiben und "Madrid in Trümmern" liegen sehen.

Real Sociedad kommt nicht zu vielen Torchancen. Nur ab und an gelingen Konterangriffe. Die aber haben es in sich. Und das zieht sich durch die Madrider Saison, Real ist anfällig für Gegenstöße, es lässt Großchancen zu, und das viel zu einfach.

Gegen San Sebastián hat das vor allem einen Grund: Real spielt zu schnell nach vorne.

Die drei Champions-League-Titel, die Real hintereinander gewann, sollten vor allem mit einem Namen verknüpft werden: Zinédine Zidane. Ronaldo mag die Tore geschossen haben, aber das hatte er auch davor getan, in den weniger erfolgreichen Jahren. Das Verdienst des Trainers Zidane war ein anderes, es lag weiter hinten auf dem Spielfeld.

Wenn Real den Ball hatte, dauerte es in der Regel ewig, ehe dieser bei Ronaldo ankam. Nicht ohne Grund fiel er unter Zidane meist nur dann auf, wenn er abschloss. Bis dahin hielt Real den Ball in der eigenen Hälfte, bei den Innenverteidigern und dem Mittelfeldduo Toni Kroos und Luka Modric, die sich gegenseitig Bälle zuspielten und die Gegner laufen ließen, Pass, Pass, Pass, bis irgendwann die gegnerischen Beine schlapp und der Kopf müde wurden. Zwei Aktionen später war Ronaldo-Time.

Gegner kamen meist erst dann an den Ball, wenn dieser nahe ihres Strafraums angekommen war. Der Weg bis zum Real-Tor war weit.

Mittlerweile ist Zidane weg, sein Nachfolger Julen Lopetegui ebenso, und dessen Erbe, Santiago Solari, sieht zu, wie Real seine Gegner nicht mehr mürbe spielt. Gegen Real Sociedad spielte Innenverteidiger Sergio Ramos den Ball oft nach links zu Marcelo, der prompt den Steilpass auf den schnellen Vinícius suchte. Modric blieb in solchen Momenten nicht wie unter Zidane tief positioniert, sondern wartete nahe der eigenen Stürmer auf Bälle, die nicht kamen.

Vinícius wurde oft in aussichtslose Duelle mit mehreren Verteidigern geschickt. Und Madrider Ballverluste waren nicht optimal abgesichert. Je offensiver Real wurde, je hastiger es nach vorne spielte, desto schwerer wog dieser Aspekt. Beim Treffer zum 0:2 waren Madrids Innenverteidiger beinahe auf sich allein gestellt.

Besser als Real trifft immer noch kaum jemand

Mittelfeld und Abwehr bilden die gleichen Spieler wie in den Vorjahren. Und doch wirkt das Team anfälliger. Zwar kassierte Real selbst unter Zidane im Schnitt 40 Gegentore pro La-Liga-Saison, an die Topwerte von Barcelona (32) und Atlético (22) im selben Zeitraum reicht das nicht heran. Rechnet man aber Madrids aktuellen Schnitt hoch, ergeben sich sogar 49 Gegentreffer. Nur zwei Teams in der oberen Tabellenhälfte haben mehr Gegentore kassiert als Real (23).

Das heißt nicht, dass allein die Defensive Schuld ist und Ronaldos Abgang Real nicht weh tut. In vielen Partien, gerade zu Saisonbeginn unter Lopetegui, erspielte sich die Mannschaft viel mehr Chancen als der Gegner, doch es fehlte ein Vollstrecker. Weil Karim Benzema (12 Saisontore) nur solide trifft, Gareth Bale nach dem 4. Spieltag nur eine Torbeteiligung in der Liga gelang, weil Vinícius fantastische Anlagen hat, aber Zeit braucht, um sich auf Topniveau zu etablieren, Marco Asensio noch nicht so weit ist, wie mancher dachte. Währenddessen hält Ronaldo mit Juventus Kurs auf Meisterschaft und Torjägerkanone.

Der schwerwiegendere Verlust scheint trotzdem Zidane zu sein, der sich nach drei Trainerjahren freiwillig zurückzog. Seine auf Stabilität bedachte Strategie, die vorsichtige Taktik, die Ruhe, die der Franzose auch in hektischen Momenten ausstrahlte, nach dem Motto: Es wird schon. Vertraut mir. Es sind genau die Qualitäten, die Real derzeit besonders fehlen.