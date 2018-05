Es stand 1:1 im Halbfinal-Rückspiel der Champions League. Bayern München musste bei Real Madrid treffen, um noch eine Chance auf das Finale zu haben. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schoss Joshua Kimmich den Ball an die Hand von Reals Marcelo - doch Schiedsrichter Cüneyt Çakir ließ weiterspielen.

Nach dem bitteren Aus für die Bayern sagte Marcelo in der Mixed Zone: "Der Ball hat meine Hand berührt." Würde er behaupten, dem sei nicht so gewesen, "wäre ich ein Lügner". Ob es ein Elfmeter hätte geben müssen? "Der Ball war innerhalb des Strafraums. Also ja."

Bei allem Ärger über den nicht gegebenen Elfmeter bleibt die Feststellung, dass die Münchner wieder einmal zu viele Chancen liegengelassen haben. Auch Mats Hummels sagte zu der strittigen Szene: "Wenn ich das so sehe, dann ist es natürlich ein Elfmeter. Aber wir müssen ganz klar sehen, dass wir Geschenke verteilt haben im Hinspiel in München und heute beim 2:1 kurz nach der Pause. Dann müssen wir nicht über den Schiedsrichter diskutieren."