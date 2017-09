Referee gesperrt WM-Qualifikationsspiel in Südafrika wird wiederholt

Das Qualifikationsspiel zur Fußball-WM 2018 zwischen Südafrika und Senegal (2:1) vom November des vorigen Jahres wird wiederholt. Das ordnete der Weltverband Fifa an, nachdem der Internationale Sportgerichtshof Cas die lebenslange Sperre gegen den Schiedsrichter der Partie, Joseph Lamptey, wegen Spielmanipulation bestätigt hatte.

Die Fifa hatte den Schiedsrichter aus Ghana bereits im März von allen Wettbewerben auf Lebenszeit ausgeschlossen. Die Partie soll im November wiederholt werden, einen genauen Termin gab der Verband noch nicht bekannt.

Im März hatte die Fifa in einem Statement erklärt, dass Lamptey am 12. November 2016 "unerlaubt Einfluss auf den Ausgang des Spiels" zwischen Südafrika und dem Senegal genommen und damit gegen Art. 69 Abs. 1 des Disziplinarreglements verstoßen habe. Unter anderem hatte Lamptey Südafrika einen überaus fragwürdigen Elfmeter zugesprochen, "obwohl der Ball niemals die Hand des Spielers berührt hat", so auch die Bewertung des Cas.

#WCQ | GROUP D (AFRICA)

South Africa 1-2 Cape Verde Islands

Burkina Faso 2-2 Senegal pic.twitter.com/eaRmohvgTE — #WCQ (@FIFAWorldCup) 5. September 2017

In der sehr ausgeglichenen Gruppe D führen nach vier von sechs Spieltagen Burkina Faso und Kap Verde mit je sechs Punkten die Tabelle an. Senegal hat nun die Möglichkeit, im Wiederholungsspiel an diesen beiden Teams vorbeizuziehen. Ohne die drei Punkte vom 2:1-Spiel gegen Senegal verfügt Südafrika nur noch über einen Zähler. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die WM 2018 in Russland.