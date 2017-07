Regionalliga Bayern 1860 München bejubelt Sieg über Memmingen

1860 München ist in der Regionalliga Bayern ein erfolgreicher Neustart gelungen. Im ersten Pflichtspiel seit dem Zweitliga-Abstieg in der Relegation und der verweigerten Drittliga-Lizenz gewannen die Löwen zur Saisoneröffnung in ihrer Spielklasse beim FC Memmingen 4:1 (1:0).

Vor 5.000 Zuschauern brachten Christian Köppel (11. Minute), Nico Karger (50.) und der frühere Münchner Nachwuchsspieler und spätere Bundesliga-Profi Timo Gebhart (73.) das Team von Trainer Daniel Bierofka klar in Führung. Das 1:3 erzielte Fabian Krogler (85.). Nicholas Helmbrecht (90.+2) erzielte den vierten Löwen-Treffer.

Erst am vergangenen Dienstag hatte der Klub ein weiteres Darlehen von Investor Hasan Ismaik gewährt bekommen und dadurch die Zahlungsunfähigkeit sowie einen damit verbundenen Neun-Punkte-Abzug verhindert. Am Mittwoch wurde der endgültige Auszug aus der Münchner WM-Arena bekannt.

Sein erstes Heimspiel an der Grünwalder Straße bestreitet 1860 am 21. Juli gegen Wacker Burghausen.