Nach Korruptionsvorwürfen DFB-Präsident Reinhard Grindel tritt zurück

Reinhard Grindel wird nach Informationen des SPIEGEL und der Deutschen Presse-Agentur noch am Dienstag von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurücktreten. Auch das ZDF berichtete darüber. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus.

Grindel steht bereits seit Wochen in der Kritik. Der SPIEGEL hatte erst am Freitag von Zahlungen an Grindel zwischen Juli 2016 und Juli 2017 berichtet. Es geht um insgesamt 78.000 Euro, die der 57-Jährige als Aufsichtsratsvorsitzender der DFB-Medien GmbH erhielt. Der Funktionär räumte die Zahlungen auf SPIEGEL-Anfrage ein, pochte aber darauf, dass er zum Zeitpunkt seiner Wahl noch nicht Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFB-Tochter gewesen sei und deshalb damals auch nichts verschwiegen habe.

