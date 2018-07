Grindels Erklärung zum Fall Özil Was folgt daraus?

Sich selbst zu kritisieren, eigene Fehler zu benennen, gehört zu den gehobeneren menschlichen Qualitäten. In der Vergangenheit war dies nicht unbedingt eine Kernkompetenz des Deutschen Fußball-Bundes. Beim DFB hat man sich immer gerne selbst abgefeiert, für seine Erfolge. Auch für die von ihm verkündeten Werte.

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, heißt es. Insofern geben einzelne Passagen in der Erklärung von DFB-Boss Reinhard Grindel zum Fall Özil Anlass zu zarter Hoffnung, dass aus der in den vergangenen Monaten desaströs verlaufenen Angelegenheit doch noch etwas Gutes entstehen kann. Dass Grindel das Versäumnis einräumt, den auf Özil einprasselnden Ressentiments nicht entgegengetreten zu sein, ist anzuerkennen. Man darf, aber man muss ihm dabei nicht zwangsläufig rein taktisches Verhalten unterstellen.

Dieses Bekenntnis des Präsidenten kommt sehr spät, wahrscheinlich auch zu spät, aber es ist zumindest jetzt endlich in der Welt. Ein solches Bekenntnis einige Wochen früher hätte Özil einen Rücktritt möglicherweise erspart.

Misstrauen ist beim DFB angebracht

Eine Erklärung ist allerdings erst einmal nur eine Erklärung. Wichtig, viel wichtiger ist, was daraus folgt. Grindel hat angekündigt, man werde im Verband jetzt prüfen, wie man die Integrationsarbeit mit "neuen Impulsen" weiterentwickeln kann. Was dies genau bedeutet, was sich daraus machen lässt, welche Auswirkungen das auf den Nachwuchsbereich hat, wie man Vertrauen zurückgewinnen kann bei Jugendlichen aus den Einwandererfamilien, was damit konkret gemeint ist, wenn der DFB vom "veränderten Resonanzboden für dieses Thema in der Gesellschaft" spricht - all das wird man künftig sehr genau zu beobachten haben. Da finden sich in Grindels Statement vor allem glattpolierte Allgemeinplätze.

Der Präsident schreibt, die Rücktrittserklärung habe "eine Debatte über Rassismus im Allgemeinen und die Integrationsfähigkeit des Fußballs im Besonderen ausgelöst". Diese Debatte findet seit Tagen allerdings zwar in der Gesellschaft, jedoch kaum im Fußball selbst statt. Damit müsste man erst einmal anfangen, und dazu ist auch der Verband herzlich eingeladen.

Lippenbekenntnisse hat es beim DFB häufig gegeben. Schöne Worte sind aus der DFB-Zentrale schon sehr viele in die Welt geschickt worden. Die WM-Affäre um das Turnier 2006 wollte man damals auch rückhaltlos aufklären, und drei Jahre später sind immer noch viele Fragen offen. Ein gewisses Misstrauen, das ist ein Erfahrungswert, ist in Sachen DFB nicht verkehrt.

Vor allem müssen der Verband und sein Präsident die Zweifel ausräumen, dass es ihnen mit dieser Erklärung besonders darum geht, vor der Entscheidung um die Europameisterschaft 2024 gut Wetter zu machen. Dass die Bewerbung um die EM in Grindels Statement den Schlusspunkt setzt, weckt das ungute Gefühl, dass ihnen dieses Projekt doch am meisten am Herzen liegt. Die Entscheidung über den Ausrichter fällt bereits Anfang September, allein daher könnte der Verband versucht sein, bis dahin alles andere diesem Ziel unterzuordnen. Und wenn Deutschland tatsächlich den Zuschlag bekommt, was trotz der Verwerfungen der Vorwochen immer noch wahrscheinlich ist, dann dermaßen in die Umsetzung des EM-Projektes einzusteigen, dass man die Debatten dieses unruhigen Sommers wieder getrost vergisst.

Grindel hat mit dieser Erklärung auch etwas tun müssen, um seine eigene Haut zu retten. Im DFB sind viele unzufrieden mit ihrem Präsidenten. Sein bestenfalls ungeschicktes, in jedem Fall inkonsequentes Verhalten in der Causa Özil hat die Überzeugung wachsen lassen, er sei mit seiner Aufgabe überfordert. Seine abschätzigen Äußerungen über "Multikulti" als CDU-Bundestagsabgeordneter haben zudem die Zweifel genährt, wie ehrlich er es mit dem Thema Integration wirklich hält. Die Angriffe von Özil waren auch deswegen persönlich an Grindel gerichtet. Der DFB-Präsident antwortet darauf mit dem Hinweis auf die Integrationsarbeit der Basis.

Das Statement von heute hat dem Präsidenten etwas Luft verschafft. Mehr ist es noch nicht.