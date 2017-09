DFB-Chef Grindel zu rechten Fans "Wir sind nicht eure Mannschaft!"

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat das Verhalten von rund 200 deutschen Anhängern beim WM-Qualifikationsspiel in Tschechien verurteilt. Einen Tag nach dem 2:1-Sieg in Prag lobte Grindel in einer Stellungnahme auf Facebook zudem das Verhalten der Mannschaft, die als Reaktion auf verbale Entgleisungen und rechte Parolen auf den sonst üblichen Gang zu den eigenen Fans nach dem Schlusspfiff verzichtet hatte. Sie habe ein feines Gespür gezeigt und sich vom Verhalten eines Teils der deutschen Zuschauer distanziert.

"Das ist ein klares Signal, das die Mannschaft da ausgesendet hat: 'Ihr seid nicht unsere Fans. Ihr seid Krawallmacher. Ihr habt im Stadion nichts verloren. Ihr missbraucht die Bühne des Fußballs. Wir sind nicht eure Mannschaft!'", schrieb der 55-Jährige.

Grindel lobte das "klare Signal, das die Mannschaft da ausgesendet hat" und sprach im ARD-Hörfunk von Hooligans und Rechtsextremisten, die gegen den Deutschen Fußball-Bund und auch gegen Torschütze Timo Werner gepöbelt hätten. Allerdings habe es sich nur um eine ganz kleine Gruppe gehandelt, die zum Teil "auch durch einen Sturm ohne Karten" ins Stadion gelangt sei.

Man wisse die Unterstützung der friedlichen Zuschauer, bei denen es auch Empörung gegeben habe, zu schätzen. "Aber wir werden niemals faschistische, rassistische, beleidigende oder homophobe Schlachtrufe dulden. Gemeinsam - als Mannschaft, Fans und DFB - müssen wir uns diesen Krawallmachern entgegenstellen", schrieb Grindel.