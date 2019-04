Geheime Nebeneinkünfte Grindel verstieß gegen DFB-Präsidiumsbeschluss

Reinhard Grindel hat im Zusammenhang mit seinen geheimen Nebeneinkünften als Aufsichtsratschef einer DFB-Tochter offenbar seine Amtspflichten verletzt. Dies geht aus einer Entscheidungsvorlage für das DFB-Präsidium hervor. In dem Dokument heißt es zunächst, Grindel solle als Präsident neben seiner Aufwandsentschädigung von 7200 Euro im Monat weitere 7200 Euro Verdienstausfall vom DFB bekommen - weil er sein Bundestagsmandat aufgegeben habe.

Dieser Verdienstausfall könne aber wieder gestrichen werden, "wenn sich die wirtschaftliche Situation von Herrn Grindel so verändert, dass die Leistung des Verdienstausfalls nicht mehr gerechtfertigt ist". Weiter heißt es: "Herr Grindel wird das Präsidium über derartige Änderungen unverzüglich unterrichten." Demzufolge hätte er selbst seine Mehreinkünfte dem Präsidium umgehend melden müssen, als das Aufsichtsratsgeld der DFB-Tochter zu fließen begann.

Grindel-Abgang Der Sturz des Präsidenten - und die Folgen für den deutschen Fußball

Dieses Versäumnis könnte in der Frage, ob Grindel seine Aufsichtsratstantiemen in Höhe von 78.000 Euro zurückzahlen muss, eine entscheidende Rolle spielen. Die DFB-Ethikkommission wird sich in ihrer Sitzung am 10. April mit dieser Thematik befassen.