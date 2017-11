Tibet-Proteste in der Regionalliga Grindel warnt chinesischen Verband

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat den chinesischen Fußballverband zu mehr Gelassenheit aufgefordert. "Die Meinungsfreiheit gilt auf dem Fußballplatz und neben den vier Eckfahnen. Ich würde mich freuen, wenn der chinesische Fußballverband sich auf die Chancen konzentriert, die sich durch die Spiele gegen die Regionalligisten ergeben", sagte Grindel. Der DFB werde abwarten, ob es beim nächsten Auftritt der Chinesen beim FSV Frankfurt am Samstag zu weiteren Vorfällen kommt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe "dem chinesischen Verband auch deutlich gemacht, dass, wenn man in Deutschland spielt, man sich auch damit auseinandersetzen muss, dass jeder seine Meinung frei sagen kann."

Beim ersten Gastspiel der chinesischen U20-Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende beim TSV Schott Mainz hatten Aktivisten der Tibet-Initiative Stuttgart in der ersten Halbzeit Tibet-Fahnen entrollt. Chinas Nachwuchskicker hatten daraufhin den Platz verlassen. Die Partie wurde nach einer Pause fortgesetzt. In der Folge hatte es diplomatische Verstimmungen und Kritik des chinesischen Außenministeriums gegeben.

Nach der Aufregung vom vergangenen Wochenende fordert der Mainzer Geschäftsführer Till Pleuger zeitnah einen Kompromiss - oder das Ende des Projekts. "Der DFB muss sich mit den Chinesen an einen Tisch setzen und reden, es muss eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Wenn das nicht möglich ist, muss im Interesse aller Beteiligten das ganze Ding eben abgebrochen werden", sagte Pleuger der "Welt".

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wollen die Chinesen am Mittwoch nach einer Krisensitzung mit dem DFB entscheiden, ob sie überhaupt zum nächsten Spiel am Samstag beim FSV Frankfurt antreten. Die Fronten seien nach einer Telefonkonferenz am Dienstagabend verhärtet, weil der FSV angekündigt habe, dass Fans erneut eine tibetische Fahne zeigen werden.