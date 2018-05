Ihre in der regulären Saison unter Beweis gestellte generelle Offensivstärke (71 Treffer in 34 Partien!) blieb im Relegations-Hinspiel in Wolfsburg aber zu lange verborgen. Erst als der VfL nicht mehr so viel Druck ausübte, nutzten die Schleswig-Holsteiner die sich nun bietenden Räume. Bis zur 60. Minute kam Kiel nur zu vier Abschlüssen - nur zwei aus dem Strafraum (linke Grafik). In der letzten halben Stunde brachte man dagegen acht Schüsse zustande (rechts). Das große Manko: Keiner davon ging aufs Tor von Koen Casteels.