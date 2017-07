+++ Fußball-Transferticker +++ Bayern und Milan verhandeln wegen Renato Sanches

VORSICHT, GERÜCHT

Bye-bye, Bayern?

Er kam als Hoffnungsträger, er galt als Mega-Talent. Zum Zug kam Europameister Renato Sanches beim FC Bayern in seiner ersten Saison aber kaum. Kein Wunder, dass er zu den Wechselkandidaten gehört. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bestätigte nun das Interesse der AC Mailand an einer Ausleihe des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers. Die Vereine konnten sich demnach aber in einem ersten Anlauf nicht einigen. Neben einem Leihgeschäft könnte sogar ein Verkauf von Sanches ein Thema werden.

"Wir sind nicht weitergekommen", sagte Rummenigge zu den Gesprächen nach einer Kontaktaufnahme durch Milan vor wenigen Tagen. "Ich habe den Eindruck, Milan ist nicht bereit, zumindest die wirtschaftlichen Forderungen, die wir haben, zu erfüllen. Und solange wird sich da auch nichts tun", so Rummenigge.

Sanches war vor einem Jahr für 35 Millionen Euro von Benfica zum FC Bayern gewechselt. In der ersten Saison kam er in der Bundesliga auf 17 Einsätze, die meisten davon als Einwechselspieler. Sein Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2021. (mon/dpa)

Frankfurt holt Oczipka-Ersatz

Der Abgang von Linksverteidiger Bastian Oczipka nach Schalke ist seit dem Wochenende perfekt. Nun ist bekannt geworden, wen Frankfurt als Nachfolger im Blick hat: Die Eintracht steht kurz vor der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Jetro Willems von der PSV Eindhoven. Der 23-Jährige, der sechs Millionen Euro Ablöse kostet, soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden. Das bestätigte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Willems galt einst als Top-Talent, bei der EM 2012 wurde er mit damals 18 Jahren und 71 Tagen zum bis dahin jüngsten jemals bei einer EM eingesetzten Profi. (mon/sid)

Auch der HSV will einen Holländer

Der Hamburger SV ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar fündig geworden. Übereinstimmenden Berichten des "Kicker" und Hamburger Zeitungen zufolge soll der Niederländer Stefano Denswil in den kommenden Tagen unter Vertrag genommen werden. Der 24 Jahre alte Junioren-Nationalspieler stammt aus der Schule von Ajax Amsterdam, steht aber beim belgischen FC Brügge noch bis 2020 unter Vertrag. Der HSV müsse deshalb rund sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse aufbringen, heißt es.

Zudem zeichnet sich der Abgang von Nabil Bahoui ab. Der schwedische Nationalspieler steht vor einem Wechsel zu Grasshopper Zürich in die Schweiz. (mon/dpa)

