Bayern-Profi Sanches "Wenn er geht: Okay, kein Problem"

Mitte der Woche postete Renato Sanches auf seiner Facebook-Seite ein sonderbares Foto. Kommentarlos. Sanches sitzt dabei auf einer gläsernen Balustrade hoch über den Dächern Münchens. Mit dem Rücken zum urbanen Panorama, allein, mit gesenktem Kopf, die Rastalocken verdecken das Gesicht. Was er damit sagen will, bleibt rätselhaft. Eine gute Aussicht hat er in dieser Haltung jedenfalls nicht. Beim FC Bayern hat er sowieso keine mehr.

An diesem Samstag spielt der FC Bayern bei Werder Bremen, für Sanches ist es möglicherweise die letzte Reise in Diensten des Rekordmeisters - und vielleicht das letzte Mal, dass er sich wieder auf die Ersatzbank setzt. Kommenden Donnerstag schließt das Transferfenster, dem Vernehmen nach gibt es interessierte Vereine, die den Portugiesen gerne zu sich holen würden, und sei es nur auf Leihbasis.

Renato Sanches wäre ein Wechsel zu einem anderen Klub nur zu wünschen. Glücklich geworden ist er in seinem einen Jahr in München nie, und nun fehlt ihm hier jegliche Perspektive. Die Konkurrenz auf den fraglichen Positionen im Mittelfeld ist übermächtig, am Freitag machte auch Carlo Ancelotti klar, dass der 20-Jährige in seinen Planungen keine Rolle spielt: "Er kennt seine Position in der Mannschaft. Wenn er bleibt, bin ich zufrieden. Aber wenn er entscheidet zu gehen: Okay, kein Problem." Deutlicher kann man kaum erklären, dass man einen Spieler für verzichtbar hält.

Teuerster Fehleinkauf der Vereinsgeschichte

Weg von den Bayern, es käme für Sanches einer Erlösung gleich. Und es wäre das Ende eines großen Missverständnisses mit dem teuersten Fehleinkauf in der Vereinsgeschichte des FC Bayern.

Was hatten die Verantwortlichen des FC Bayern noch gestrahlt, als sie im Mai 2016 den damals 18-Jährigen von Benfica Lissabon verpflichteten. Ein Talent, das ihnen 35 Millionen Euro wert war. Danach spielte Sanches tatsächlich eine überragende EM und holte mit Portugal prompt den Titel. Unbezahlbar sei er dann gewesen, sagte Rummenigge nach der EM und berichtete freudig auch von einer SMS, die ihm Jorge Mendes, der Berater von Sanches, nach dessen Tor im Viertelfinale gegen Polen geschickt hatte: "You can be really happy in doing the business really early."

Rummenigge witzelte zudem über die Klubs wie Manchester United, die einfach zu spät kamen: "Den Sanches haben wir geholt, da haben die anderen gerade ihren Urlaub geplant", höhnte der Bayern-Boss und klopfte sich stolz auf die Schulter, welch Schnippchen er den Konkurrenten geschlagen hatte.

Er konnte nicht ahnen, dass das alles ein Jahr später gar nicht mehr lustig sein sollte. In der Bundesliga kam Renato Sanches in seiner ersten Saison auf magere 621 Spielminuten und sechs Einsätze in der Startelf. Wenn er spielte, spielte er schlecht, meist sehr schlecht. Sanches fand nie in die Mannschaft, Sanches kam nie wirklich an. Nicht beim FC Bayern und nicht in München.

Nach den Spielen, egal ob nach Sieg oder Niederlage, schlich Sanches immer mit dem gleichen traurigen Blick aus der Kabine, immer alleine, vorbei an den Reportern. Reden wollte er nie, er tat sich auch schwer mit der deutschen Sprache. Nie vermittelte er das Gefühl, als wolle er sich mit letzter Kraft integrieren, ein Teil des Teams werden. Sanches war immer ein Fremdkörper, bei dem man auch nicht wusste, ob das, was ihm Trainer und Mitspieler sagten, auch wirklich durchdrang. Er wirkte immer unglücklich, gefangen in sich selbst.

Stapel Geld in die Kamera gehalten

Dazu kamen Peinlichkeiten wie nun in der Sommerpause, als er grundlos ein Video veröffentlichte, in dem er mit breitem Grinsen protzig einen Stapel Geld in die Kamera hielt. Auch das war seltsam, und mochte sich Sanches nach empörten Reaktionen gerade aus seinem Heimatland auch entschuldigen: Der Vorfall war nur ein Beleg, dass er, das Ghettokind aus dem Lissaboner Problemviertel Musgueira, vielleicht noch nicht so richtig umgehen kann mit dem Leben als Fußball-Profi, dass ihm, ohne es zu werten, noch viel fehlt zur Reife einer gestandenen Persönlichkeit.

Manche Spieler wachsen auch in jungen Jahren schon an neuen Aufgaben, wenn sie zu einem Verein wie dem FC Bayern kommen. Andere wie Sanches drohen, daran zu scheitern und kaputt zu gehen. Man täte ihm daher keinen Gefallen, ihn mit aller Macht in München zu halten.

Dabei plädierte Uli Hoeneß unlängst dafür, Sanches zu behalten und ihm noch eine Chance zu geben. "Der Junge konnte noch nie drei oder vier Spiele ohne Druck spielen", klagte der Präsident. Eine erstaunliche Bemerkung. Wie soll Sanches auch ohne Druck spielen. Bei dem Verein. Bei der internen Konkurrenz. Bei dem Geld, das der Klub investiert hat, bei den großen Erwartungen der Verantwortlichen.

Der FC Liverpool von Jürgen Klopp soll Interesse bekundet haben, auch der AS Rom. Karl-Heinz Rummenigge erklärte, er wolle sich nur auf ein Leihgeschäft einlassen und Sanches in keinem Fall verkaufen. Sanches wird es gleich sein. Hauptsache weg vom FC Bayern, und vielleicht woanders sein Glück suchen. Das Glück, das er in München nie gefunden hat.