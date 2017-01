Unbezahlte Rechnungen Strom im Maracanã-Stadion abgestellt

Es gibt kaum ein Stadion mit solch einer Bedeutung wie das Estádio do Maracanã. Höchstens das Wembley-Stadion in London kann mit dem Mythos der Arena in Rio de Janeiro mithalten. Das Maracanã ist das Herz der Fußballnation Brasilien, einst sollen 200.000 Zuschauer in dem Stadion Platz gefunden haben. Für die WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016 wurde das Maracanã für über 350 Millionen Euro umgebaut. Es ist eine moderne Arena geworden. Doch seit einigen Monaten verkommt das Stadion - und nun ist auch noch der Strom abgestellt worden, wegen unbezahlter Rechnungen.

Der lokale Stromanbieter Light pocht auf seit Oktober aufgelaufene Außenstände in Höhe von knapp drei Millionen Reais (rund 880.000 Euro). Davon gehen rund 1,3 Millionen Reais auf das Konto der Betreibergesellschaft, zu der auch der Baukonzern Odebrecht gehört. Den Rest schuldet das Organisationskomitee von Rio 2016.

Ein Sprecher von Rio 2016 sagte: "Wir haben mit Light einen separaten Vertrag. Sie schulden uns noch Sponsorengelder, wir schulden ihnen Geld für Strom." Man habe mit dem Unternehmen eine Einigung erzielt und sei im Begriff, die entsprechenden Dokumente zu präsentieren, so der Sprecher.

Im August hatten hier die prachtvollen Eröffnungs- und Schlussfeiern der Olympischen Spiele stattgefunden. Aber das Organisationskomitee ist in akuter Finanznot und konnte das Maracanã nicht ordnungsgemäß Ende des Jahres wieder an die Betreibergesellschaft übergeben. Das Konsortium will das Stadion aber offenbar auch abstoßen, ein Interesse, die vorhandenen Schäden zu beheben, scheint nicht vorhanden zu sein.

Das sonst hell erleuchtete Stadion mit über 75.000 Sitzplätzen bleibt damit bis auf weiteres dunkel. 2014 war Deutschland hier durch einen 1:0 Sieg gegen Argentinien zum vierten Mal Weltmeister geworden.

Da viele Schäden nicht behoben worden seien und viele Plastiksitze im Stadion fehlen, weigert sich die Betreibergesellschaft, das Stadion wieder zu übernehmen. Der Rasen ist inzwischen vertrocknet. Einbrecher stahlen im Januar mehrere Fernseher - und zwei Büsten, darunter eine Büste des Journalisten Mario Filho, Namensgeber des Stadions, das im Volksmund aber nur als Maracanã firmiert. Da auch der Bundesstaat Rio de Janeiro fast pleite ist, ist auch von dieser Seite bisher keine Hilfe zu erwarten.

Das Maracanã ist nur eine von mehreren Sportstätten, die nach den Olympischen Spiele in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Der Golfplatz hat Probleme, das Geld für die Unterhaltungskosten zusammenzubekommen. Außerdem haben vier Sportstätten im olympischen Park keine Betreiber gefunden.