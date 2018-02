Bayern-Kampf um Starangreifer Geld oder Tore?

Am Dienstag stellte der FC Bayern zur Feier des Tages einen Clip ins Netz. Anlass war der 118. Geburtstag des Vereins, der Film zeigte einen kurzen Streifzug durch die Geschichte des Klubs. Ganz am Ende sah man auch Robert Lewandowski.

Gut möglich, dass auch er bald Geschichte ist beim FC Bayern.

Berichte, Bayerns Top-Stürmer liebäugle mit einem Transfer zu Real Madrid, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Doch noch nie verdichteten sich die Indizien so sehr wie jetzt, Lewandowski scheint ernst machen zu wollen. Tatsächlich spricht aus seiner Sicht im Moment viel dafür, München im Sommer nach vier Jahren zu verlassen. Fraglich ist dabei aber nur, ob ihn der FC Bayern ziehen lässt. Und vor allem, zu welchem Preis.

Einfach war es mit Robert Lewandowski noch nie. Schon in seiner Zeit in Dortmund gab es viel Unruhe, als er und vor allem sein Berater Maik Barthel immer wieder einen Wechsel zum FC Bayern thematisierten. Im Sommer 2014 durfte der Pole dann endlich nach München, ablösefrei. Er bekam einen Fünfjahresvertrag, den er 2016 bereits bis 2021 verlängerte. Doch im Moment wirkt es nicht so, als wolle Lewandowski mit aller Macht noch mehr als drei Jahre in München kicken.

Professionell, nie emotional

In diesem Sommer wird er 30 Jahre alt, er weiß, dass er gerade noch im besten Stürmeralter ist, aber in drei Jahren wohl schon zu alt für einen hoch dotierten Vertrag bei einem anderen Top-Klub. 2021 mit 33? Will ihn dann noch jemand?

Zudem war und ist seine Beziehung zu München und zum FC Bayern zwar professionell, aber nicht emotional. Es war nie eine Herzenssache, der Pole wurde kein Publikumsliebling wie etwa Franck Ribéry mit seinen Liebesschwüren an die Stadt, den Verein, die Fans.

Lewandowski machte immer schon den Eindruck, als denke er zwar auch an den Klub, vor allem aber an sich selbst. Befremdlich war im Sommer 2017 sein nicht enden wollendes Nörgeln, weil er um einen Treffer die Torjägerkanone der Bundesliga verpasst hatte und der Mannschaft mangelnde Unterstützung vorwarf.

AFP Robert Lewandowski

Es war eine Zeit, in der die dreistelligen Ablösesummen im Millionenbereich salonfähig wurden, mit Transfers von Neymar, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé - und in der Lewandowski gekränkt wirkte, weil er in diesem bunten Wechselkarussell doch auch mitfahren wollte, in der Überzeugung, mindestens so viel Geld wert zu sein.

Lewandowski machte jedenfalls weiter Ärger. Ob mit seinem SPIEGEL-Interview, in dem er öffentlich die Transferpolitik der Bayern kritisierte, wofür er sich einen Rüffel von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge einhandelte. Oder wegen seiner oft eigensinnigen Spielweise, mit der er den Unmut von Arjen Robben hervorrief.

Es gibt Angestellte, die einem harmonischen Betriebsklima zuträglicher sind als Lewandowski. Das Problem ist nur: Für den FC Bayern ist er unverzichtbar.

Schillernder Berater

Selbst wenn ein Klub wie Real Madrid nun 80 Millionen bietet, 100 oder wie viel auch immer: Geld brauchen die Bayern nicht unbedingt, die Konten sind gut gefüllt. Viel mehr brauchen sie einen Lewandowski, für den es derzeit keinen Ersatz gibt. Nicht im Verein, nicht in der Liga, nicht auf der Welt.

Zudem hat Bayern-Präsident Hoeneß dem Polen eine gute Verhandlungsposition verschafft, als er Mega-Transfers in dreistelliger Millionenhöhe in naher Zukunft ausschloss. Für einen adäquaten Lewandowski-Ersatz, sollte man ihn denn doch auf dem Markt finden, müsste Hoeneß sicherlich eine Rekordsumme zahlen - und sein Versprechen brechen.

Während das Bayern-Mittelfeld so prall bestückt ist, dass sich Weltklassespieler auf diesen Positionen schon auf den Füßen stehen, weil kein Platz mehr ist, zieht Lewandowski vorne einsam seine Kreise, schießt seine Tore nach Belieben. Und trifft er wie am Samstag gegen die Hertha nicht, erstmals in einem Heimspiel dieser Saison, gibt es prompt auch keinen Sieg.

Nach dem Spiel war Lewandowski kurz angebunden, das lag nicht am belanglosen 0:0, sondern weil er wenig Lust hatte zu sprechen. Weder über Wechselwünsche noch über seinen neuen Berater. Der heißt Pini Zahavi, ist 74 und sticht selbst aus dem an schillernden Figuren reich bestückten Zirkel von Spielerberatern noch als illustre Gestalt heraus.

Sein offizielles Portfolio liest sich zwar wenig prickelnd, die beiden bekanntesten Profis sind noch die altgedienten argentinischen Haudegen Carlos Tévez und Javier Mascherano - allerdings gilt Zahavi als einflussreicher Strippenzieher hinter den Kulissen. So soll er schon 2003 den Einstieg von Roman Abramowitsch beim FC Chelsea eingefädelt haben, ebenso wie im vergangenen Jahr den Rekorddeal zwischen Paris St. Germain und Neymar.

Möglich, dass sich Lewandowski, der weiterhin auch von Barthel gemanagt wird, mit Zahavi mehr Effizienz bei seinen Transferabsichten erhofft als mit seinem polnischen Ex-Berater Cezary Kucharski. Nur, wie geht es weiter?

Wartet Lewandowski ab, wie weit die Bayern in der Champions League kommen, die Sehnsuchtstrophäe, die er noch nie gewinnen konnte? Glaubt er, mit Real in den kommenden Jahren größere Chancen zu haben? Wartet er, bis der neue Trainer als Nachfolger von Jupp Heynckes bekannt gegeben ist? Oder pokert Lewandowski doch nur um eine Aufstockung seines Salärs, im Wissen um seine Bedeutung?

Die nächsten Wochen werden diesbezüglich spannend - die Beziehung zwischen dem FC Bayern und Lewandowski steht in jedem Fall vor einer großen Belastungsprobe.