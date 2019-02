Bayerns Lewandowski und Schalkes Kutucu Treffer der Generationen

Szene des Spiels: Robert Lewandowski vollführte gegen Schalke ein seltenes Kunststück: eine Fallrückziehertorvorlage. Schönes Wort und noch schöner anzusehen, selbst wenn es nicht ganz beabsichtigt war. Eine Flanke von Kingsley Coman nahm der Stürmer mit der Brust an und probierte es dann per Fallrückzieher, traf den Ball aber nicht richtig. Aus dem Traumtor, das Lewandowski wohl schon vor Augen hatte, wurde eine Vorlage für Serge Gnabry, der daneben stand und den Ball zum 3:1-Endstand über die Linie köpfte.

Ergebnis: Der FC Bayern gewann 3:1 gegen Schalke 04. Hier geht es zur Meldung.

Verfolger Nummer eins: Am vergangenen Spieltag hatte Borussia Dortmund seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte ausgebaut. Gegen Hoffenheim gab der BVB noch eine 3:0-Führung her und spielte unentschieden. Durch den Sieg gegen Schalke sind die Bayern nun auf fünf Punkte dran und verdrängen Borussia Mönchengladbach wieder von Platz zwei.

RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX Niko Kovac

Die erste Hälfte: Verlief einseitiger als der Pausenstand vermuten ließ. Sobald der Ball rollte, waren die Gastgeber am Drücker. Nach Torchancen durch Lewandowski (4. Minute), James (5.) und David Alaba (6.) war die frühe Führung (11.), die sie nicht mal selbst erzielen mussten, keine Überraschung. Schalkes Hintermannschaft ging sorglos mit dem Ball um, der Führungstreffer fiel nach einem Ballverlust durch Nabil Bentaleb. Vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Sturmtalent Ahmed Kutucu ließen sich die Bayern nicht irritieren. Direkt im Anschluss spielte Suat Serdar einen Fehlpass quer durch die eigene Hälfte, der in der erneuten Führung der Bayern resultierte.

Auswechslung des Spiels: In der 33. Minute musste Sebastian Rudy das Feld verlassen, und das nicht wegen einer Verletzung. Schalke-Coach Domenico Tedesco sah in dem defensiven Mittelfeldspieler offenbar den Schuldigen für den miserablen Spielaufbau der Königsblauen und brachte nach einer guten halben Stunde Omar Mascarell für Rudy ins Spiel. Für 16 Millionen Euro hatte Schalke den deutschen Nationalspieler im vergangenen Sommer vom FC Bayern geholt. In Gelsenkirchen saß Rudy in dieser Saison häufig auf der Bank, in einigen Spielen stand er nicht mal im Kader.

Da denkst Du im Sommer, Dein Club macht einen riesen Transfer, einen der den Kader wirklich verbessert, weil Du immer wieder gesehen hast, was der Typ drauf hat. Und dann kommt er, und dann ist er so eine Wurst. Bitter. #Rudy #S04 — Herr Wieland (@TorstenWieland) 9. Februar 2019

Zurück in der Startelf: Jérôme Boateng hatte seit Ende der Winterpause nur eine Minute gespielt, beim 3:1-Auswärtssieg in Sinsheim. Gegen Schalke entschied sich Trainer Niko Kovac für ihn und Mats Hummels. Bei Kutucus Kontertor kam Boateng nicht mehr rechtzeitig in den Zweikampf. Ansonsten machte er ein gutes Spiel, spielte mehrere präzise, hohe Seitenwechsel in die Füße von David Alaba und Joshua Kimmich.

Die zweite Hälfte: Begann mit einer Torchance für Schalke. Weston McKennie, der auch schon Kutucus Treffer eingeleitet hatte, spielte Yevhen Konoplyanka frei, dessen Schuss Sven Ulreich jedoch parierte. Kurz danach traf Serge Gnabry (57.) zur 3:1-Führung, was ordentlich Tempo und Spannung aus der Partie nahm. Knapp 20 Minuten vor Schluss hätte Lewandowski nach einem Aussetzer von Salif Sané sein drittes Tor machen können, verfehlte jedoch knapp das Tor.

DPA Ahmed Kutucu

Schalker Lichtblick: Ahmed Kutucu ist erst 18 Jahre alt, seit 2011 spielt er bei Schalke in der Nachwuchsabteilung. Gegen die Bayern machte Kutucu einen guten Eindruck. Bei einem Konter wurde sein immenses Tempo sichtbar, als er Boateng davonlief und schließlich Sven Ulreich überwand. In seinen sechs Pflichtspieleinsätzen für die Herren hat das Offensiv-Talent nun bereits drei Tore auf dem Konto. Beim 4:1-Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf erzielte Kutucu den Führungstreffer mit einem sehenswerten Linksschuss in den Winkel und konnte nun erneut überzeugen. Möglicherweise ein Spieler, der auch dauerhaft einen Platz in Schalkes Kader hat.

Bayern München - Schalke 04 3:1 (2:1)

1:0 Bruma (12., Eigentor)

1:1 Kutucu (25.)

2:1 Lewandowski (27.)

3:1 Gnabry (57.)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka - Gnabry (89. Davies), James (78. Martínez), Coman (68. Ribéry) - Lewandowski

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sané, Bruma, Oczipka - Rudy (33. Mascarell), Bentaleb - Serdar (54. Harit), Konoplyanka - Kutucu (73. Uth), McKennie

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Lewandowski - Caligiuri (5), Bruma