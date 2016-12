Umworbener Starstürmer Lewandowski verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Stürmer Robert Lewandowski vorzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister bekannt. "Ich freue mich sehr, dass die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben und ich dem FC Bayern noch einige Jahre verbunden bleibe", sagte der 28 Jahre alte Pole. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2019 ausgelaufen.

"Ich bin glücklich, dass wir mit Robert Lewandowski einen der besten Mittelstürmer der Welt langfristig an den Klub binden konnten", so der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Mitteilung der Bayern.

Lewandowski, an dem zuletzt vor allem Real Madrid starkes Interesse gezeigt haben soll, dürfte nun bei den Münchnern zu einem der Spitzenverdiener aufsteigen. Neben dem Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison haben auch andere Bayern-Stars wie Thomas Müller, Jérôme Boateng, Manuel Neuer, David Alaba oder Mats Hummels Arbeitspapiere bis 2021.

Lewandowski war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt. In bisher 122 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der 85-malige Nationalspieler 89 Tore, davon 58 in 77 Begegnungen in der Bundesliga.